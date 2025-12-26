LV运动鞋︱上海女¥9250购入著10分钟即磨损脚 官方回应……
更新时间：16:30 2025-12-26 HKT
发布时间：16:30 2025-12-26 HKT
发布时间：16:30 2025-12-26 HKT
消费者往往对名牌产品质素有期望。周五（26日），「女子穿LV鞋10分钟致脚伤退款遭拒」成为内地网络出现话题，甚至冲上热搜。
澎湃新闻报道，上海徐女士称，今年9月20日在浦东新区前滩太古里LV门市，以9250人民币买了一对LOUS露跟运动鞋。27日，徐女士首次穿上新鞋，仅步行约10分钟便发现双脚脚背出现破皮，发红肿胀。
伤口近月未能愈合
徐女士后来发现伤口一直未能愈合，直到10月22日，见伤情恶化，决定前往到医院求诊，当时医生指，她要需通过整形手术处理疤痕。经过多次咨询，医生称，该疤痕已经无法完全去除。 「我现在坚持要求LV退货退款，并赔偿治疗费。」
徐女士事后多次联络当日买鞋的LV门市，要求退货并进行相应赔偿，对方仅同意更换鞋，不能退款。职员只解释，运动鞋边缘为皮质，有封边，一开始很硬，建议她可先穿袜子穿一段时间，等鞋子软一些，或者也可以用吹风机吹一吹或涂一点护手霜。
徐女士表示自己购买运动鞋时，职员未有提醒她新鞋不穿袜子穿会造成磨损。当时她甚至录音，对方表示造成磨损可能是因为徐女士皮肤比一般人幼嫩，不过未进行澄清或反驳。
LV同意换鞋
澎湃新闻报道，12月19日至21日期间，多次通过微信联络该门市职员，惟一直未收到回应。另一方面，LV官网网上人员表示，线上与线下订单目前是分开的，线上并不能查看线下支付购买的订单。售后情况具体以门店答复为准，如果产品已经使用，便不能退货与换货。
LV官网人员又表示，徐女士购买的产品属皮革材质比较好、软度适中的牛皮材料，「新鞋刚穿的时候不穿袜子穿的话肯定是会有点磨脚的，一开始穿的时候可以先穿袜子磨合一下。」人员坦言，品牌方没有对该款运动鞋最好穿袜子磨合的情况进行说明，但表示其他鞋类产品也没有相关说明。
目前，双方未能达成协商。
