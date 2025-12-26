Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冰雪经济︱黑龙江线路游元旦期间预定暴涨260%

即时中国
更新时间：09:43 2025-12-26 HKT
发布时间：09:43 2025-12-26 HKT

元旦期间冰雪胜地热度高涨，京哈高铁线路走俏，从北京开往哈尔滨、沈阳、长春等冰雪目的地的火车票热度居高不下。黑龙江线路游元旦期间预订量按年暴涨超260%。在飞猪旅游平台AI咨询中，哈尔滨成为最热门城市。

相关新闻：冰雪经济︱全国雪场增至2678个 经济破万亿崇礼滑雪「到处港人」

昨日，第八届哈尔滨松花江冰雪嘉年华开启试运营，距离开园还有半小时，入口处已排起长队。「听说今天试开园，特意赶早来排队！」昨日9时许，哈尔滨松花江冰雪嘉年华已聚集很多游客，来自上海的王先生表示，他们一家4口首次来哈尔滨，「前几天逛了冰雪大世界、中央大街，早就盼着坐坐雪地摩托，总算赶上了！」园区以「冰天雪地，欢乐同行」为主题，吸引来自广东、上海、湖北等地大批游客。

哈尔滨冰雪大世界历届最大

各种精美冰雕、超级冰滑梯、雪花摩天轮……第二十七届哈尔滨冰雪大世界为历届规模之最，园区面积达120万平米，总用冰用雪量达40万立方米。今年的超级冰滑梯滑道总数仍保持24条高配置，长度521米，造型设计上融入万里长城的城墙与烽火台元素。

园区核心景观「冰雕黄鹤楼」相当惊艳，在晴空下晶莹剔透，夜幕里流光溢彩。园区设计研发部部长丛配玉介绍，这座冰雕高27.4米，总用冰量达8600立方米，规模宏大。为保证其通透度和硬度，雕刻所用冰块均是松花江天然冰。为赶在开园前完工，数万名冰雕建设者24小时不间断施工，用时15天创造了冰雪奇迹。

 

