冰雪经济︱滑雪教练雪场医生需求增 高校毕业生捧起「雪饭碗」

更新时间：09:33 2025-12-26 HKT
发布时间：09:33 2025-12-26 HKT

内地经济下滑，青年失业率高企。从滑雪教练、雪场运维到雪场医护、冰雕师，与冰雪相关的岗位成为高校毕业生就业新方向。吉林省政府近期通知称，要为冰雪经济注入「人才活水」，包括构建人才引育、就业保障等支持体系。

相关新闻：冰雪经济︱全国雪场增至2678个 经济破万亿崇礼滑雪「到处港人」

23岁的于淼大学就读体育教育专业，已有5年「雪龄」的他早早考取了社会体育指导员（滑雪）职业资格证。目前他在陆地极限俱乐部教滑雪，为保障新学员安全，从雪鞋绑带、雪板固定器到代表新手的罩衫，他都会逐一检查，「孩子和成人学滑雪时心理生理都不一样的」。

今年7月从长春科技学院护理专业毕业的李嘉欣，现在是一名「雪场医生」。她日常会留守在雪具大厅内的医务室，随时准备应对滑雪者可能出现的扭伤、擦伤等意外情况。「在大学里学到的知识，可以帮到滑雪爱好者们」，李嘉欣表示，具有多元专业背景的大学生，在冰雪产业中都能找到用武之地。

哈尔滨师范大学国际美术学院的85后青年教师张鑫，今年带领近100名冰雕师，在哈尔滨冰雪大世界内做了一列长约70米的「火车」。

 

