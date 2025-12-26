冰雪经济︱新疆吉林中小学生 迎来首个「雪假」

北方多地冰雪活动火热展开，黑龙江本月迎来首届冰雪运动超级联赛（「冰超」），内蒙古冬季盛会「冰雪那达慕」也首次走进城市，在呼伦贝尔市冰面上拉开帷幕。新疆、吉林中小学生喜迎首个「雪假」，最长9天假期吸引众多家庭奔赴雪场。



相关新闻：冰雪经济︱全国雪场增至2678个 经济破万亿崇礼滑雪「到处港人」

今届冰雪那达慕本月21日在呼伦贝尔市海拉尔区伊敏河冰面上开幕，现场设置VR那达慕体验区、冰雪旅拍区、访牧户体验区等11个功能区，可容纳约3000人同时参与冰雪互动，为游客带来「沉浸式」体验。

古呼伦贝尔市自12月24日至28日给1至8年级学生放5天「雪假」。新华社

内蒙古学生在「雪假」期间踢雪球。新华社

首届黑龙江「冰超」也于本月至明年3月举行，赛事包括大众雪地足球挑战赛、速度滑冰耐力赛、雪地橄榄球公开赛及打雪仗大赛等。牡丹江市副市长孙立介绍，当地将围绕赛事热点推出「雪城潮集」城市文化节、横道河子旅拍大赛等系列文旅活动，让市民游客在观赛之余深度体验当地文化。

为助推「冰雪经济」，新疆阿勒泰、乌鲁木齐，吉林等地近期也首推「雪假」新政，中小学生连带周末最长可连休9天。乌鲁木齐丝绸之路国际滑雪场副总经理李嘉曦告诉新华社，「雪假」首日雪场人流量便突破2万人，远超平日。孩子们身穿鲜艳滑雪服，戴着护膝，在教练指导下小心翼翼地滑行，偶尔几位高手从人群中轻盈穿过，划出一道道优美弧线。「现在孩子学习压力不小，偶尔出来运动放松是非常必要的」，特意调整工作时间陪孩子来滑雪的居民左彦菲坦言。