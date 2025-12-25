Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

苗栗毒男持长镰刀随机伤人 重挫妇人腰部 再冲超市遭警制服

即时中国
更新时间：23:18 2025-12-25 HKT
发布时间：23:18 2025-12-25 HKT

台湾苗栗市今日（25日）下午发生惊险随机砍人案。一名具有毒品纪录的30岁何姓男子，手持长柄镰刀在街头疯狂挥舞，一名妇人走避不及被刀背击中腰部受伤。何男随后更闯入附近便利店企图袭击职员，幸警员及时赶到将其压制逮捕。警方初步依伤害、恐吓等罪嫌将其移送法办，并建请检察官羁押以防再犯。

街头挥刀乱舞 欲砍停灯车辆失足跌倒

事发于今日傍晚约5时，30岁何姓嫌犯被发现在苗栗市源林街一带游荡。目击者表示，何男当时神情异样，突然从身上抽出长柄镰刀沿街挥舞。一名正步行经过的妇人猝不及防，左侧腰部疑遭刀背重击，当场受伤倒地，路人见状大惊纷纷走避。

苗栗毒男持长镰刀随机伤人 重挫妇人腰部 再冲超市遭警制服。中时
苗栗毒男持长镰刀随机伤人 重挫妇人腰部 再冲超市遭警制服。中时

何男伤人后并未收手，随即转往马路中心，朝一辆正在等候红绿灯的私家车后车箱猛砍。幸好此时交通灯号转绿，司机及时开车离开，何男因挥刀落空重心不稳，整个人摔倒在路面。

闯便利店恐吓店员 警方及时制伏

何男起身后，持刀走向为公路一家便利店。据报他进入店内后，随即持刀作势攻击柜枱职员。店员反应敏捷及时闪避，未有受伤，并趁机向外界求助。

苗栗警分局于傍晚5时10分接获多宗报案，立即调派北苗派出所及周边警网赶赴现场。多名警员冲入店内，迅速将神情呆滞、疑似毒瘾发作的何男制服并锁上手铐。警方在现场检获涉案长柄镰刀，并将何男带回派出所调查。

疑犯神志不清 警方建请羁押防再犯

警方表示，何男被捕时眼神呆滞、无法言语表达，疑似处于神志不清状态，遂先将其戒护送医，并通报心理健康中心指派社工到场协助。直到今晚9时许，何男神志才较为清醒，警方随即采集其尿液样本进行药检，以厘清其案发时是否受毒品影响。

目击者受访时心有余悸，直呼「吓死人」，起初还以为是单纯车祸，直到看见对方持镰刀沿街砍人，才惊觉发生随机袭击事件，急忙躲进附近医院避难。

受伤妇人经送医治理后，证实左腰部有挫伤，所幸伤势无大碍。苗栗警分局强调，此类随机暴力行为严重影响社会治安，全案正依伤害、恐吓等罪嫌深入调查，并将建请苗栗地检署羁押疑犯，确保民众安全。

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
9小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
10小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
12小时前
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
9小时前
天空写给人间的狂草 圣诞节前苍穹波涛汹涌 维港上演史诗式科幻大片 天文台：相当罕见fb「香港天文台 HKO 」截图（摄：Carlo Yuen / 2025年12月20日 / 东岸公 园 / #CWOS）
天空写给人间的狂草 圣诞节前苍穹波涛汹涌 维港上演史诗式科幻大片 天文台：相当罕见｜Juicy叮
时事热话
6小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
2025-12-24 22:00 HKT
TVB「御用强奸犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上揾食疑有困难  56元茶餐也嫌贵
TVB「御用强奸犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上揾食疑有困难  56元茶餐也嫌贵
影视圈
10小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
14小时前
张栢芝平安夜激罕床上翻滚晒低胸丰满上围  满面唇印神情妩媚  高呼「亲我」极火辣
张栢芝平安夜激罕床上翻滚晒低胸丰满上围  满面唇印神情妩媚  高呼「亲我」极火辣
影视圈
12小时前
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
影视圈
14小时前