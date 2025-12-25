台湾苗栗市今日（25日）下午发生惊险随机砍人案。一名具有毒品纪录的30岁何姓男子，手持长柄镰刀在街头疯狂挥舞，一名妇人走避不及被刀背击中腰部受伤。何男随后更闯入附近便利店企图袭击职员，幸警员及时赶到将其压制逮捕。警方初步依伤害、恐吓等罪嫌将其移送法办，并建请检察官羁押以防再犯。

街头挥刀乱舞 欲砍停灯车辆失足跌倒

事发于今日傍晚约5时，30岁何姓嫌犯被发现在苗栗市源林街一带游荡。目击者表示，何男当时神情异样，突然从身上抽出长柄镰刀沿街挥舞。一名正步行经过的妇人猝不及防，左侧腰部疑遭刀背重击，当场受伤倒地，路人见状大惊纷纷走避。

苗栗毒男持长镰刀随机伤人 重挫妇人腰部 再冲超市遭警制服。中时

何男伤人后并未收手，随即转往马路中心，朝一辆正在等候红绿灯的私家车后车箱猛砍。幸好此时交通灯号转绿，司机及时开车离开，何男因挥刀落空重心不稳，整个人摔倒在路面。

闯便利店恐吓店员 警方及时制伏

何男起身后，持刀走向为公路一家便利店。据报他进入店内后，随即持刀作势攻击柜枱职员。店员反应敏捷及时闪避，未有受伤，并趁机向外界求助。

苗栗警分局于傍晚5时10分接获多宗报案，立即调派北苗派出所及周边警网赶赴现场。多名警员冲入店内，迅速将神情呆滞、疑似毒瘾发作的何男制服并锁上手铐。警方在现场检获涉案长柄镰刀，并将何男带回派出所调查。

疑犯神志不清 警方建请羁押防再犯

警方表示，何男被捕时眼神呆滞、无法言语表达，疑似处于神志不清状态，遂先将其戒护送医，并通报心理健康中心指派社工到场协助。直到今晚9时许，何男神志才较为清醒，警方随即采集其尿液样本进行药检，以厘清其案发时是否受毒品影响。

目击者受访时心有余悸，直呼「吓死人」，起初还以为是单纯车祸，直到看见对方持镰刀沿街砍人，才惊觉发生随机袭击事件，急忙躲进附近医院避难。

受伤妇人经送医治理后，证实左腰部有挫伤，所幸伤势无大碍。苗栗警分局强调，此类随机暴力行为严重影响社会治安，全案正依伤害、恐吓等罪嫌深入调查，并将建请苗栗地检署羁押疑犯，确保民众安全。