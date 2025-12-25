KK园区｜「亚太新城」彻底清剿拆494建筑物 952名疑犯押解回国

近日，公安部派出工作组会同缅甸、泰国执法部门在缅甸妙瓦底地区，联合开展新一轮赌诈园区集中清剿行动，952名中国籍涉电诈犯罪嫌疑人被押解回国。

官方称，在中缅泰三方共同努力下，今年以来，累计已有7600余名在妙瓦底从事网赌电诈犯罪的中国籍疑犯被押解回国。KK园区494栋涉及赌诈犯罪的建筑物已被拆除，亚太新城赌诈园区也被彻底清剿。「亚太新城」赌诈犯罪集团主犯佘智江今年11月由泰国引渡回国。

相关新闻：KK园区「揸fit人」｜缅甸当局突袭佘智江「亚太新城」 查获近万部电诈手机

KK园区「亚太新城」被彻底清剿拆，952名疑犯押解回国。

KK园区「亚太新城」被彻底清剿拆。

KK园区「亚太新城」被彻底清剿拆。

「KK园区」首脑之一佘智江是「亚太新城」大股东。

今年10月以来，缅方在妙瓦底等地组织开展新一轮打击清剿行动，集中抓捕犯罪嫌疑人，强力拆除赌诈园区。

12月15日，中缅泰三国警方组成工作组，首次共赴妙瓦底地区KK、亚太新城等大型赌诈园区和相关场所，联合督导打击清剿工作成效，研究后续集中清剿、联合管控、快速遣返等工作。12月16日至19日，公安部组织吉林、河南公安机关将清剿行动中抓获的疑犯押解回国。

相关新闻：KK园区「揸fit人」｜赵薇前夫黄有龙表弟成魔之路 佘智江菲律宾网赌起家