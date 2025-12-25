Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

员工私隐全失？｜网销¥300「无感知」软件 老板全方位监控电脑

更新时间：15:43 2025-12-25 HKT
发布时间：15:43 2025-12-25 HKT

公司电脑内可能有一对无形的眼睛！内媒昨日报道，近期网上有人公开售卖一款面向公司用户、能做到让员工「无感知」的监控软件，单套价格或不足300元人民币。

杀毒软件无法检测该款软件。每日经济新闻
杀毒软件无法检测该款软件。每日经济新闻
该款软件使用方法简单。每日经济新闻
该款软件使用方法简单。每日经济新闻
该款软件使用方法简单。每日经济新闻
该款软件使用方法简单。每日经济新闻

防毒软件无法检测

报道指，透过该款软件，老板可以监控员工的电脑和笔记本，包括聊天软件微信、QQ和浏览器等，可随意查看硬盘上的文件和数据，5款主流防毒软件无报警，被监控端无弹窗、无感知。

该软件使用方法也非常简单，受控端安装仅用时23秒，全程没有隐私条款弹窗，也无法选择安装路径。安装完成后，需填写控制端IP，设置受控端所属部门及名称并点击确定，该设备即在控制端上线。

处于「灰色地带」

这类软件一般被认定为远程监控或远程控制类软件，它存在于「灰色地带」，如果开发者有大公司背书且能尽量确保被合法使用，那可以被认定为是带有潜在风险的合法软件；但一旦被滥用或从根本上「动机不纯」，则会被判定为后门或木马病毒类程式。

有律师指，监控微信等聊天内容的企业可能要承担相应的法律责任。按照规定，公民个人信息是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，而微信聊天记录极有可能包含以上内容和信息。
 

