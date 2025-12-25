独家︱中联办机构改革近尾声 新界部一拆二强化地区工作

中央港澳办组建已有两年多，港澳两个中联办也展开机构改革。据悉，澳门中联办已完成改革，内设机构仍为17个，增加了「国家安全事务办公室」，也有不少部门改名，职能有所调整。多名建制派人士告诉《星岛》，香港中联办机构改革也接近尾声，不少部门将有调整，「新界工作部」将一分为二，以强化地区工作。

澳门中联办已完成机构改革

2023年，国务院港澳办升格为中共中央港澳工作办公室，加大对港澳事务的集中管理。同年10月，中央港澳办组建完成，原来的内设9个司改为10个局，当中秘书局和干部局属行政部门，一至八局将各项港澳事务分工细化，对应港澳特区不同部门和方面。

澳门中联办增设社会发展部、国安办。（澳门中联办官网）

「澳门中联办已经完成机构改革，相信香港中联办也快了」，一名不愿透露姓名的建制派人士告诉《星岛》。澳门中联办官网「内设机构」栏目显示，与之前相比，内设机构仍为17个，但出现不少调整，以体现新形势下的工作需要。

澳门中联办原有的两个部门，「珠海联络部」已经「消失」，「研究室」不再单设，而是「社会工作部」加挂牌子，承担相关职能。澳门没有设立中央国安公署，中联办新增「国家安全事务办公室」，另增设「社会发展部」，暂时不清楚其职能。

澳门中联办原来一些部门名称也调整，令职能更加明确，适应新形势。比如，「经济部」改名为「经济金融部」，「教育与青年工作部」改名为「教育和青年部」，「公关部」改名为「保安部」。

新界面积最大 地区事务繁复

综合多名建制派人士消息，香港中联办机构改革也接近尾声，相信很快公布。中联办原来内设单位24个，不少部门将有所调整。中联办原有港岛、九龙、新界3个工作部，多名地区人士透露，新界面积最大，地区事务繁复，立法会选举也因此分为5个选区，还要发展北部都会区，「新界工作部」极有可能将一分为二，以强化地区联络工作。

香港中联办内设机构共有24个。（中联办官网）

澳门中联办内设机构已经没有「珠海联络部」，香港中联办会否再保留「深圳联络部」有待观察。有建制派人士称，澳门中联办设立「教育和青年部」，香港中联办的「青年工作部」和「教育科技部」也可能重整。一些部门名称会调整，比如「经济部」可能仿效澳门改为「经济金融部」。本报记者