打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了

即时中国
更新时间：08:00 2025-12-25 HKT
发布时间：08:00 2025-12-25 HKT

为了打卡和流量，不少人不惜冒险犯法。近日，深圳一女子在地铁隧道内拍照一事引发广大关注。根据女子发布在社交媒体的截图，其配文「当你找到合适走路的隧道」，画面背景为封闭的地铁隧道。

据「第一现场」报道，该影片拍摄于12月中旬。而网上流出的影片所见，IP位置在广东的女子当日特意穿上黑色长裙及帽子，拍摄角度都是偏向唯美，而非一般的打卡。但暂时未知对方如何走入隧道范围。

相关部门介入调查

相关责任部门证实，事发于深圳一在建地铁隧道。女子违规闯入拍摄的行为，不仅可能危及自身安全，还涉嫌违法。目前责任部门已介入调查。

《潇湘晨报》今日（24日）报道，涉事女子已将自己的账号清空。

网民意见：

茜宝妈：脑子有问题
自由：现在有些人真是有大病   整天出片
金多多：她和拍摄者，是怎么进去的呢？谁给他们放进去的。
福安不锈钢门窗阁楼装饰工程部：人家都用生命来拍了，还在不在乎违法
周伯通。情为何物@步惊云：这是有病吧，吃多了，好日子过多了。

