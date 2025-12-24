Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

惨烈车祸︱江西幼稚园校长送学生回家 轿车堕3米深池塘致8死

即时中国
更新时间：10:03 2025-12-24 HKT
发布时间：10:03 2025-12-24 HKT

江西发生惨烈车祸，一辆截有多名幼稚园学生的轿车失控堕入池塘，据悉至少酿成8人死亡。

内地红星新闻报道，江西省彭泽县公安局今日（24日）凌晨通报，事发于昨日下午4时许，定山镇响水村一车辆。公安、消防、医疗等部门即时赶赴现场开展救援。经查，49岁罗姓妇人驾车行驶至事发路段时坠入路边池塘，造成包括罗某某等车内8人死亡。

据澎湃新闻报道，住在池塘边上的村民称，坠入池塘的车辆事发当日已被打捞上岸。出事车辆是一辆轿车，平时由当地幼儿园园长罗某某驾驶。事发前，罗某某驾驶该车正送多名儿童回家，由东向西行驶经过池塘时，坠入水中。

公安通报事件。
公安通报事件。
事发现场。
事发现场。

另有池塘边村民透露，事发池塘水深超3米，岸边围栏早已所剩无几，仅用铁丝临时扎著木杆防护。事发后，池塘边散落著车辆碎片，还有一只儿童的鞋子，现场流出的视频显示，道路上曾躺著六名孩童，涉事轿车随后被吊车打捞上岸。

​​接到报警后，公安、消防、医疗等部门第一时间赶赴现场救援，但终究未能挽回生命。彭泽县人民医院值班人员证实，遇难儿童已被送往殡仪馆，有亲属因伤心过度需人照料。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

