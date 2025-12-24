足坛反腐｜中国足协纪委原主任王小平受贿案 法院驳回上诉维持原判

湖北省荆州市中级人民法院今日（24日）对中国足球协会纪律委员会原主任王小平受贿案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

今年7月30日，松滋市人民法院对王小平受贿案作出宣判，以受贿罪判处王小平入狱10年半，并罚款70万元；对王小平受贿所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。

相关新闻：足坛反腐｜中国足协纪委原主任王小平、中超公司原董事长刘军同日获刑

公开资料显示，王小平1982年毕业于北京体育学院，曾任中国足协纪律委员会主任，中国政法大学体育法研究中心教授。刘军出生于1976年，曾担任原中超江苏舜天俱乐部总经理等职，2018年任职中国足协。2021年7月，中足联筹备组成立，刘军任筹备组副组长，随后任中超公司董事长。

据《北京日报》报道，王小平曾负责主管中国职业联赛纪律风气，因开具足协罚单上面的落款签名而被中国球迷熟知，因此被称为中国足坛「最忙的人」。2009年中国足坛反赌打黑的大幕拉开时，王小平就开始任足协纪律委员会的主任，2019年8月获得连任，担任这一职务逾10年。