美国宣布2027年6月起对中国晶片加征关税 特朗普：有利经济及国安

即时中国
更新时间：23:59 2025-12-23 HKT
发布时间：23:59 2025-12-23 HKT

美国政府宣布，将于2027年6月起对由中国进口的半导体产品加征关税，具体税率将至少提前一个月对外公布。此举被视为华府在科技与贸易层面持续对华施压的最新一步。

综合外电报道，美国贸易代表署（USTR）在完成一项为期一年的调查后作出有关决定。该调查原由前总统拜登政府启动，针对中国半导体出口对美国产业的影响进行审视。美方认为，北京以取得半导体产业主导地位为政策目标，相关做法被指不合理且具歧视性，对美国企业构成负担及限制，符合采取贸易行动的条件。

美国贸易代表署在声明中指出，根据最新安排，相关关税在初期将维持在零水平，其后于18个月后、即2027年6月23日起上调至更高税率，最终幅度将在实施前30天正式公布。美国海关部门已向《联邦公报》提交行动通知，为政策落实铺路。

官员强调，关税结构仍在规划阶段，未来将视产业与市场情况作进一步调整。同时，美方将依据《贸易法》第303条，要求与中方就相关措施展开磋商。

美国总统特朗普则称，最新公布的美国经济数据已反映关税政策的影响，并形容情况只会「愈来愈好」。他强调，加征关税不会推高通胀，反而有助强化国家安全，并为美国经济带来更长远的保障。

外界分析认为，虽然措施要到2027年才正式生效，但华府提前定调，已为美中在半导体及高科技领域的博弈增添新的变数。

