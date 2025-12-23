Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国宣布2027年6月起对中国晶片加征关税　特朗普称有助强化国家安全

即时中国
更新时间：23:59 2025-12-23 HKT
发布时间：23:59 2025-12-23 HKT

美国政府宣布，将于2027年6月起对由中国进口的半导体产品加征关税，具体税率将至少提前一个月对外公布。此举被视为华府在科技与贸易层面持续对华施压的最新一步。

综合外电报道，美国贸易代表署（USTR）在完成一项为期一年的调查后作出有关决定。该调查原由前总统拜登政府启动，针对中国半导体出口对美国产业的影响进行审视。美方认为，北京以取得半导体产业主导地位为政策目标，相关做法被指不合理且具歧视性，对美国企业构成负担及限制，符合采取贸易行动的条件。

美国贸易代表署在声明中指出，根据最新安排，相关关税在初期将维持在零水平，其后于18个月后、即2027年6月23日起上调至更高税率，最终幅度将在实施前30天正式公布。美国海关部门已向《联邦公报》提交行动通知，为政策落实铺路。

官员强调，关税结构仍在规划阶段，未来将视产业与市场情况作进一步调整。同时，美方将依据《贸易法》第303条，要求与中方就相关措施展开磋商。

美国总统特朗普则称，最新公布的美国经济数据已反映关税政策的影响，并形容情况只会「愈来愈好」。他强调，加征关税不会推高通胀，反而有助强化国家安全，并为美国经济带来更长远的保障。

外界分析认为，虽然措施要到2027年才正式生效，但华府提前定调，已为美中在半导体及高科技领域的博弈增添新的变数，未来走向备受市场关注。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
12小时前
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
01:46
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
7小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
7小时前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
8小时前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
4小时前
前TVB「拜金花旦」转跑道 豪门梦碎淡出幕前吸金力强 生活奢华宽敞豪宅意外曝光
前TVB「拜金花旦」转跑道 豪门梦碎淡出幕前吸金力强 生活奢华宽敞豪宅意外曝光
影视圈
9小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
8小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
7小时前
莲香居登陆旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金约10万
莲香居登陆旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金约10万
楼市动向
12小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
14小时前