河北11岁女4年被奸70次 继父被告：不是亲生 以为不会报警

即时中国
更新时间：08:00 2025-12-24 HKT
发布时间：08:00 2025-12-24 HKT

河北有男子，自继女11岁起，4年间强奸对方60、70次，被捕后更称因受害人不是亲生，且以为对方不会报警所以持续犯案。被告近日被判刑24年半。

河北省石家庄市栾城区人民法院近日公开案件的判决书，指39岁被告刘冬，自2020年继女小雪11岁起，至2024年7月，多次强奸、猥亵受害人，其中强奸有60、70次。

案情指，被告犯案时恐吓小雪，如果反抗或向外泄露，会休了她妈妈，令受害人要返回老家自生自灭。至2024年，小雪知道刘冬对她性侵猥亵等行为均是违法，于是报警。

刘冬被捕后，向警方供述称，之所以强奸小雪，是因为小雪不是亲生的，还有就是刘冬认为强奸她之后她不会报警。

法院指，被告人刘冬为寻求刺激，长期、多次以胁迫等方法强制猥亵未成年的被害人小雪，情节恶劣，其行为分别构成强奸罪、猥亵儿童罪、强制猥亵罪，判刑24年6个月。

 

