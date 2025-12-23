Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

外国夫妇为坐缆车两婴寄存保安 贵阳游客帮手换片氹BB︱有片

更新时间：21:53 2025-12-23 HKT
贵州贵阳发生外国游客为坐缆车观光，将数月大双胞胎婴儿，强塞给保安自己去玩。大批当地居民及游客，纷纷停步逗玩BB，甚至有人帮手换尿片。

网民「不恰香菜」拍片分享指，22日下午在黔灵山公园看到一对南亚年轻夫妇，推著两辆婴儿车，将一对约4、5个月大的龙凤胎放在路边，强行「寄存」给公园保安，联络电话也不留下，二人便离开坐缆车观光。

保安为怕婴儿有闪失，全程站在旁边不敢离开，但因男婴「开大」后不适大哭，保安于是向路过游客求助。

「不恰香菜」及其他路过民众，纷纷停下了解及哄BB，并在婴儿车找出新尿片及湿纸巾，七手八脚为男B善后。

大约1小时后，该对外国人夫妇施施然回来，领回子女，并向保安及帮忙凑B的民众致谢。

事件惹来不少网民批评该对父母不负责任，「他俩也真心大，敢把BB交陌生人」、「应急还理解，但离开1小时只为观光则接受不了」、「万一出事了怎办」。

也有网民认为事件证明了中国很安全。

 

