粤车南下｜首名过关车主携家人体验自驾游 最想去边度？

即时中国
更新时间：13:00 2025-12-23 HKT
发布时间：12:58 2025-12-23 HKT

12月23日凌晨，随著首批「粤车南下」车辆驶入港珠澳大桥珠海公路口岸「一站式」查验通道，备受期待的「粤车南下」进入香港市区政策正式落地实施。据内媒《南方都市报》报道，首批「粤车南下」车主彭先生表示，「这次我们打算带著家里人，去感受一下自驾港珠澳大桥，到了香港以后没有特别的目的地，主要是感受一下香港圣诞的气氛。」

报道指，随著「粤车南下」进入香港市区政策正式实施，已获批并成功预约出行的广东私家车可经港珠澳大桥珠海公路口岸入境香港市区，单次停留最长可达3天。据珠海边检总站港珠澳大桥边检站数据显示，截至23日，完成边检部门备案的「粤车南下」（进入香港市区）车辆已超382辆。

港珠澳大桥边检站执勤四队教导员柳青透露，为保障「粤车南下」车辆顺畅进入香港市区，边检部门对「一站式」边检系统进行适应性改造，对证件读取、车辆查验等流程进行优化升级，并安排专人专岗提供引导服务，有效提升了通关体验。

「粤车南下」首批车主彭先生表示，这次打算带著家里人，去感受一下自驾港珠澳大桥，并到香港感受当地的圣诞气氛。「我和搭档是香港人，在珠海做酒楼的。现在能自己开车去香港，感觉特别便利，以后会持续申请自己开车去。」

「粤车南下」首批车主之一的李先生说道，「第一次开车过关，很高兴也很兴奋，还是很顺利的。我打算去市中心绕一圈，体验一下自驾游。」

据悉，「粤车南下」香港政策分为香港口岸停车场政策和粤车进入香港市区两项政策，第一批先开放4个城市（广州、珠海、江门、中山），半年后推广到全省其他地市。

