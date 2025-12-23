长征十二号甲可重复使用运载火箭上午首飞 成功入轨但回收失败
发布时间：10:41 2025-12-23 HKT
由中国航天科技集团八院抓总研制的长征十二号甲（CZ - 12A）可重复使用运载火箭，于今日上午执行首飞任务。据报，成功入轨，但一级回收宣告失败。
内媒报道，「长征十二号甲」火箭于今日上午10时许在酒泉卫星发射中心点火起飞，成功将两颗试验卫星送入预定近地轨道，实现首飞核心目标。但一级助推器垂直回收尝试失败，著陆点火阶段异常导致箭体硬著陆于甘肃民勤回收场，落点偏差约1800米。
据央视新闻报道，长征十二号甲遥一运载火箭今天在东风商业航天创新试验区发射升空，运载火箭二子级进入预定轨道，一子级未能成功回收，飞行试验任务获得基本成功。
据了解，「长征十二号甲」运载火箭由航天八院抓总研制，是长征十二号运载火箭的可重复回收使用版本。
