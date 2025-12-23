Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李强：「十五五」谋划一批重大工程

更新时间：08:47 2025-12-23 HKT
发布时间：08:47 2025-12-23 HKT

总理李强昨日主持召开国务院「十五五」规划《纲要草案》编制工作领导小组会议，要求谋划一批能够带动全局的「重大工程、重大项目、重大载体」，既为未来发展积聚新动能、培育竞争力，又为当前扩大内需、稳定经济运行提供支撑。

相关新闻：中央经济工作会议︱习近平：建粤港澳大湾区科创中心 是一个重大任务

「十五五」规划（2026至2030）是中国的下一个5年发展蓝图，根据中共四中全会建议，核心目标包括科技自立自强、培育新兴未来产业（如AI+、集成电路、电竞）、建设金融强国、推动高质量发展与消费升级，并强调港澳深度参与国家发展等。

新华社报道，国家发展改革委昨日就《纲要草案》编制进展情况作了汇报。李强指出，目前《纲要草案》的编制已经有较好基础，下一步要集中力量、精益求精做好修改完善。坚持政策支持和改革创新并举，充分体现民生温度，切实解决群众急难愁盼问题。

