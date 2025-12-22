中菲合作︱涉多宗中国公民绑架谋杀 疑犯自菲遣返受审

中国与菲律宾执法部门合作，成功拘捕一名涉及多宗针对中国公民的绑架、杀人案疑犯，22日在菲律宾押上飞机，遣返中国受审。

两国追缉两年始破案

据中国驻菲律宾大使馆指，中菲执法部门近日成功拘捕涉绑架杀人嫌疑人施纯芳，并于22日将施押送回中国。

施纯芳涉嫌多宗针对中国公民的绑架、杀人等严重刑事案件。



中菲两国执法部门经过2年多调查和追捕，近期发现其在菲藏匿地点，经过周密布控，最终一举将其抓获。

中方期待同菲方继续加大执法合作，严厉打击网路博彩、绑架勒索、人口贩卖等犯罪活动，切实维护中国公民生命财产安全，为两国正常人员往来提供保障。