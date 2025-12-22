中菲合作︱涉多宗中国公民绑架谋杀 疑犯自菲遣返受审
更新时间：22:40 2025-12-22 HKT
发布时间：22:40 2025-12-22 HKT
发布时间：22:40 2025-12-22 HKT
中国与菲律宾执法部门合作，成功拘捕一名涉及多宗针对中国公民的绑架、杀人案疑犯，22日在菲律宾押上飞机，遣返中国受审。
两国追缉两年始破案
据中国驻菲律宾大使馆指，中菲执法部门近日成功拘捕涉绑架杀人嫌疑人施纯芳，并于22日将施押送回中国。
施纯芳涉嫌多宗针对中国公民的绑架、杀人等严重刑事案件。
相关新闻：菲律宾「钢铁大王」郭从愿遭撕票 家人3付赎金共$2900万
中菲两国执法部门经过2年多调查和追捕，近期发现其在菲藏匿地点，经过周密布控，最终一举将其抓获。
中方期待同菲方继续加大执法合作，严厉打击网路博彩、绑架勒索、人口贩卖等犯罪活动，切实维护中国公民生命财产安全，为两国正常人员往来提供保障。
最Hit
78岁林子祥颈上现「离奇状况」 进食精神涣散跟唔切老婆 状态直线下滑令人担忧
2025-12-21 22:00 HKT
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产 开班当导师重新出发 首开腔谈困境：于谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT