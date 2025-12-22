Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地禁朋友开心Share淫秽资讯 1月1日起拘留10日以上

更新时间：20:05 2025-12-22 HKT
发布时间：20:05 2025-12-22 HKT

许多轰动一时的不雅照片或影片，朋友之间也会开心互传。内地新修订的《治安管理处罚法》将在2026年1月1日起实施，以网络、电话及其他通讯工具，传播淫秽资讯即属违法，将处十日以上十五日以下拘留，并处五千元人民币以下罚款。

涉未成人会从重处罚

据《治安管理处罚法》第八十条，对传播淫秽资讯的处罚力度明显加大。与原法条相比，新法将最高罚款金额从三千元提高至五千元，情节较轻的罚款也从五百元提高至一千元以上三千元以下。

相关新闻：婚内出轨｜医院副院长与眼科美女主任梳化「激战」不雅片疯传 湖南衞健委：基本属实

值得关注的是，新法特别强调了对未成年人的保护。按照规定，如果传播的淫秽物品或资讯中涉及未成年人，将依法从重处罚。

在场景方面，新法删除了对传播场景的限制性表述，明确将利用资讯网路传播淫秽资讯的所有行为纳入规制范围。这意味著，无论是在数百人的大群中传播，还是在一对一的私人聊天中传送，无论是公开分享还是私密传递，只要实施了传播行为并被查证属实，公安机关均可依法启动行政处罚程序。

相关司法解释进一步明确了刑事立案标准：利用网际网路建立主要用于传播淫秽电子资讯的群组，成员达三十人以上或者造成严重后果的，对建立者、管理者和主要传播者，以传播淫秽物品罪定罪处罚。

即便是不存在牟利情节，群主管理不力，放任群内成员传播淫秽资讯也难逃责任。

据《南方都市报》报道，广东惠州一宗案件中，被告人路某仅因向微信好友转发54个淫秽小影片，就被法院判处传播淫秽物品罪。而清远佛冈的李某佩向7位好友传播104个淫秽视讯，同样面临刑事处罚。

这也意味著，手机萤幕不再是法外之地，每一个转发键背后都连著法律责任。

