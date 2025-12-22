Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

提升竞争力︱广东推不限学历读大学 今开放报名120个机会额满即止

即时中国
更新时间：11:35 2025-12-22 HKT
发布时间：11:35 2025-12-22 HKT

不少人都希望终身学习，提升竞争力。《南方都市报》报道，广东省突宣布，为满足该省各地区群众终身学习的需求，助力本科以下人群提升学历，保障职场人群提升职场竞争力， 将构建终身化学习的教育体系，加快教育资源均等化的步伐，开通本次报名通道。

据有关通报，凡在国内居住或工作的公民，不限学历、不限户籍，均可报读大学本科学历，免试入学，在职可读，国家承认，学信网可查。惟今次招募120人，报名自愿参加，报名截止至周三（24日）晚上十时，人数招满关闭通道。招生截止日期前无高中学历也可申请。

周三截止报名额满即止

根据资料，主考单位为全国高等教育自学考试委员会，主考院校：所在地985/211名校、双一流大学、重点大学等（入学资格限时申请中）。

专业设定表分四级，当中包括专本连读（具高中毕业文化程度、中等职业学校及社会工作人员皆可报名）、高升专（具有高中毕业文化程度、中等职业学校及社会工作人员皆可报名） 、专升本（在校专科生或已取得专科以上文凭的学生均可报名）、第二学位（在校本科生或已取得本科及以上文凭的应届生和社会工作人员均可报名）。

