「老赖」前国脚︱球迷身故始获还清欠款 戴琳曾逐次付¥7羞辱债主

前国脚戴琳的球迷潘硕，23年向偶像借出7万人民币，但戴琳一直又拖又欠。潘硕后来患上肝硬化向戴追款付「救命费」，对方却每次只还7元、20元羞辱。直至潘硕病逝5日，戴琳才把欠款还清。

债主肝硬化拒还救命钱

上海申花前球员戴琳，职业生涯保守估计收入达3000万，但近年屡传欠债，2023年因欠款28万被法院列为「老赖」。

35岁的戴琳，数月早前被揭2023年向山东球迷潘硕前后借款约7万，原承诺当月还清，但一直拖延，多年来只断断续续还了约3.4万元。

潘硕去年确诊肝硬化，多次向戴琳催还钱「救命」，但仍未获理会，或被多次以7元、20元的转款，侮辱潘硕。

9月，潘硕向媒体人李平康求助，将戴琳欠债不还事件曝光，戴一度偿还部份欠款，但同时辱骂潘硕把事件公开，又曾称要潘把相关文章删除才还款。

12月初，潘硕因病情恶化入院转入ICU，每日治疗费近3万元，其家人要卖房筹钱治疗。李平康再次将戴琳欠债一事曝光，戴始转款3000元，但因当时潘硕已陷肝昏迷，导致转账超时退回。

付5000元予死者父母

潘硕的姑姑在15日公布，潘硕因治疗无效去世。16日，戴琳向《新京报》表示，正在准备后续声明，希望让大家了解内情。

至20日，潘硕姑姑确认，戴琳已把欠潘硕的2.9万多元余款清还，并多转了5000元。不过，潘硕家人拒绝多收，强调潘硕生前遗愿只是想把借款取回，但戴琳至发稿时仍未提供银行账号予潘家，暂未能将多出的5000元退回。