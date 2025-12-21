洁厕灵？︱贵州屋苑自来水变蓝近1年惹民愤 官方：喉管水样已送检测︱有片

贵州遵义有屋苑居民投诉，家中自来水近一年前开始变为蓝色，担心会危害身体健康，但多次向政府部门反映仍未解决问题。当地官方指，已将供水部件及水样本送去检测，居民如疑因用水影响健康，会积极组织诊疗。

手指沾水即染蓝

贵州遵义播州区桂花桥街道九珑台屋苑部份居民在网上反映，指家中的食水，约1年前出现异常，自来水变成深蓝水，能把皮肤染蓝，即使使用净水器，也只能把供水变为浅蓝水，不敢食用，担心危害健康。

有居民表示，即使家中有滤水器及放水逾20分钟，食水仍未回复正常，担心供水系统已受污染。

居民不满，持续向当地部门反映，仍未能调查出食水变蓝原因及解决问题，严重影响日常生活。

「遵义发布」21日通报，指近期，播州区桂花桥街道九珑台小区部分业主反映自来水颜色变蓝，影响正常生活。

经核查，该小区业主反映情况属实，小区进口端水质检测合格，疑似在小区内部管网中发生异常。现已将涉及供水管道管件及异常水样取样密封，送往权威机构进行检测，结果待出。

针对部分业主反映因水质异常影响身体健康问题，属地已组织业主开展健康体检。若有因水质异常造成身体健康受损者，将积极组织进行诊疗，保障生命健康安全。