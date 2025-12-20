Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南大力支持微短剧产业发展 最高奖励¥300万

即时中国
更新时间：12:22 2025-12-20 HKT
发布时间：12:22 2025-12-20 HKT

内地近年来兴起「霸道总裁」、穿越时空等类型微短剧，引发争议之余，亦开辟新市场模式。河南省政府办公厅近日发表《河南省支持微短剧产业高品质发展若干政策措施》，从内容创作传播、完善提升产业链等方面提出15条举措，确定对排名靠前的微短剧播出平台建设运营单位，将一次性奖励最高不超过300万元（人民币，下同）。

扶持微短剧产业发展

措施明确，河南将设立省级微短剧发展资金，并支持各地设立微短剧发展资金，出台相关奖励措施扶持微短剧产业发展。

为培育壮大经营主体，河南将按照年度营业收入规模、营业收入增速、新技术应用等指标对微短剧企业进行综合评定，对排名靠前的企业一次性奖励最高不超过100万元。

对优秀微短剧剧本，若入选广电总局网络视听节目精品创作传播工程、原创网络视听节目征集展播、网络视听节目年度推优等，将一次性奖励版权方最高不超过30万元。

若河南企业作为第一出品方的微短剧项目，参评中宣部精神文明建设「五个一工程」奖的，每部奖励10万元。

对于在央视首播的剧目，区分频道和时段，将一次性奖励最高不超过20万元；在省级卫视首播的，区分时段，一次性奖励最高不超过10万元。

引导国有企业参与

另外，河南将鼓励引导国有企业、政府投资平台等盘活闲置房产、园区用于微短剧发展，采取政府投资、市场化运营模式与社会资本合作，打造设备道具共享、公共配套齐全、拍摄场景丰富、运转服务高效的微短剧产业发展集聚区。

微短剧每集通常长约1分钟至3分钟、全剧近百集，多以都市情感、逆袭复仇为主题，在短影片平台助力传播下，已成为影视行业不可忽视的新势力。

河南作为全国微短剧创作与生产主力军之一，去年全省备案超过5000部微短剧，有557部作品累计1465次冲上全国短剧热力榜。

今年前10个月，郑州微短剧上线4900余部，文旅题材微短剧《遇见少林有功夫》入围2024年国家广电总局推荐名单。

