台北随机伤人案｜张文堕楼前最后身影曝光 曾返住所补「弹药」 一文睇清行凶时序

台北市周五（19日）傍晚经历了惊心动魄的「恐怖三小时」。27岁通缉犯张文由纵火到持刀随机砍人，最后在百货公司坠楼身亡，事件酿成包括疑犯在内共4死9伤。本报整理整宗血案的关键时序，还原这名曾在空军服役、后因逃兵被通缉的男子的行凶轨迹。

自制武器 多处纵火拉开序幕

案发当日下午3时52分起，张文先在中山区林森北路及长安东路两处地方纵火，焚毁汽车及机车。

下午4时57分，他返回位于中正区公园路的租屋处，在阳台点燃杂物并倾倒不明液体，现场火光熊熊。警方事后在其租处及落脚旅馆发现大量汽油弹原材料及自制烟雾弹。

台北车站血案：M7出口成首个杀戮战场

下午5时25分，张文身穿黑色雨衣，提著装有烟雾弹与汽油弹的行李箱抵达捷运台北车站M7出口地下连通道。他先投掷汽油弹，随后引爆多枚烟雾弹，现场瞬间浓烟密布。57岁余姓男子试图上前制止，遭张文持长刀刺穿左胸，伤口深达5厘米并贯穿心房，余男送院后伤重不治。张文行凶后，一度折返南京西路的商旅补充物料及休息近一小时。

中山商圈恐袭：闯百货公司随机斩人

晚上6时39分，张文再现身捷运中山站出口，在马路投掷烟雾弹后持刀迫近路人及骑士，一名37岁男骑士首当其冲遭砍杀。晚上6时50分，张文持刀闯入正值人潮高峰的诚品南西店。他在店内由一楼杀到六楼，造成一名37岁萧姓顾客颈部受创死亡，另一名37岁王姓顾客则被刺中心脏送医不治。

在警方重兵围捕下，张文最后由百货公司6楼堕下，送医抢救，约晚上7时，张文被宣告抢救无效死亡。

台北市长蒋万安随后公布，张文曾任职保全，并曾是空军志愿役军人，后因酒驾遭军方汰除。因涉及妨害兵役遭通缉的他，与家人失联逾两年。其父表示儿子离家已久，完全不知其近况。

当局高度戒备 严防模仿效应 行政院长卓荣泰及台湾领导人赖清德晚间均发声，要求全台车站、机场及交通枢纽提升警戒级别，加派警力巡逻，以安民心。警方目前正对张文遗下的笔记本及手机进行鉴识，务求厘清其确实犯案动机及是否有共犯。

【案发时序表】 15:52 - 16:57：中山区及租屋处发生多宗纵火案。 17:25：北捷台北车站M7出口投掷烟雾弹，刺杀余姓男子。 17:39 - 18:39：躲入旅馆休息补充武器。 18:39：南京西路丢烟雾弹，砍伤骑士。 18:50：闯入诚品南西店无差别砍人，随后坠楼身亡。 19:00：警方确认疑犯为27岁通缉犯张文。