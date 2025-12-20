Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜网上现恐吓帖文 自称疑犯张文「兄弟」 扬言下目标袭高雄车站

即时中国
更新时间：06:26 2025-12-20 HKT
发布时间：06:26 2025-12-20 HKT

台北市周五（19日）发生的随机伤人案，酿成3死多伤，疑犯张文则在警员围捕下堕楼身亡，震惊全台。正当警方全力调查惨剧动机之际，网上竟传出令人不安的恐怖宣言。一名自称与疑犯张文同属「组织」的网民，公然在社交平台Threads发文，扬言要继承张文「未完成的任务」，并点名高雄车站将成为下一个袭击目标，更预告在圣诞节当日制造更大事件。高雄警方已紧急介入调查，全面提升各大交通枢纽的警戒级别。

该篇恐吓帖文于案发后不久在网上疯传。发文者语气张狂，直言「主角张文是我兄弟，我们是一个组织」，并宣称张文未完成的任务将由其接手。帖文末段更以「社会病态交给我们来重整」作结，甚至明确指出12月25日将有「更大的事件」发生。这番激进言论迅速引起网民恐慌，纷纷截图报警。

铁路警察局高雄分局与高雄市警察局刑事警察大队对此不敢掉以轻心。警方表示，科侦队已启动紧急调查程序，向相关网络平台投单查询发文者的IP位址，务求在最短时间内锁定其身份及藏身地点。

针对袭击预告，高雄市长陈其迈已下达严令，要求警方全面加强全台主要场站的保安。目前，高雄车站、捷运站、轻轨站以及其他交通网络枢纽均已加派警力加紧巡逻。警方同时启动联防机制，强化网络巡查，以防范「模仿效应」发生。

台北袭击案中，27岁疑犯张文于北车及中山商圈一带投掷烟雾弹并随机砍人，造成3死多伤后坠楼身亡。虽然疑犯已伏诛，但这篇自称「同袍」的恐吓文令社会气氛再度紧绷。警方强调，散布恐吓公众言论已触犯法律，呼吁民众保持警觉，若发现可疑人物或状况应立即通报。

