台北随机伤人案｜麦当劳女店员急落闸救10人命获大赞 星巴克卷门成「救命墙」

即时中国
更新时间：02:37 2025-12-20 HKT
台北市捷运台北车站与中山站周边（19日）发生震惊全台的随机攻击事件。一名疑犯张文先后在地下通道及站外投掷烟雾弹，并持长刀闯入商圈疯狂施袭，事件最终造成4死7伤，疑犯随后坠楼身亡。在极度混乱与恐慌的生死关头，中山站商圈内多家食肆及商场上演惊心动魄的逃生与营救画面，其中麦当劳女店员当机立断拉闸救人，以及星巴克防火卷门自动落下的应变过程，成为网民热议焦点。

麦当劳女店员化身守护神 扫把抵门救10命

案发当时，中山南西商圈一带陷入大规避恐慌。据多名目击者形容，现场先是传出惨叫声，随即见到大批民众神色惶恐逃窜，一名男子手持长刀紧随其后。位于商圈内的麦当劳门市首当其冲，气氛瞬间凝重。

根据台媒报道，有在场的市民事后纷纷在社交平台还原惊险经历，指当时店内楼管透过对讲机不断发出警报。在千钧一发之际，店内一名女店员展现出超乎常人的冷静，立即通知封锁出入口并引导现场近10名食客躲入柜台后方避难。由于当时情况混乱，门锁一度出现故障，员工与民众只能合力以身体及扫把死死抵住门缝，在全身发抖中等待警方驰援。

网民纷纷大赞该名女店员应对得宜，直言其当机立断的决定「真的救了很多人」。目击者透露，随后在警方的护送下，众人惊魂未定地撤离至地面，现场不少民众激动落泪，直呼「差点以为这辈子要结束了」。

星巴克侦烟系统启动 防火卷门成「救命墙」

与此同时，捷运站内的一间星巴克（Starbucks）亦成为焦点。从网上流传的片段显示，当疑犯张文在店外徘徊并投掷烟雾弹后，星巴克的铁卷门随即逐步下降，成功将疑犯阻隔在店门外。

此事引发网民对企业危机处理的热烈讨论，有网民留言道：「你看歹徒在外面，手上还拿著汽油弹，好险是没点著，点著往店里丢就很恐怖。」亦有网民认为员工应变神速，理应获得表扬。

不过，有曾任职捷运系统的人士指出，该铁卷门相信是触发了捷运站的自动防火及侦烟系统，感应到烟雾后自动连动启动，并非全然由人手操作。亦有现场目击者指出，卷门下降速度其实较慢，若非疑犯当时未有硬闯，后果恐不堪设想。

现场民众危机感遭质疑 部分人竟驻足拍照

在赞扬救人英雄的同时，网上亦出现不少反思声音。部分流传片段显示，当疑犯手持利刃甚至汽油弹在街头徘徊时，竟有部分民众仍停留在原地驻足观看，甚至举起手机拍照录影。有网友直言，大众对突发暴力事件的危机意识「低到离谱」，认为在面对手持凶器的歹徒时，第一时间应是逃生而非拍摄，呼吁加强避难警觉性。

目前台北警方已就事件展开深入调查，商圈部分商家暂时停业。这场突如其来的血案再次挑起市中心公共安全的敏感神经，而那些在混乱中挺身而出的平凡店员，无疑成了这场悲剧中微弱却温暖的光芒。

