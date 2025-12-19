Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化︱辽宁舰编队远海训练片段公布 还原雷达照射事件

即时中国
更新时间：17:59 2025-12-19 HKT
发布时间：17:59 2025-12-19 HKT

中国海军辽宁舰航母编队早前在宫古海峡以东海域进行正常的舰载战斗机飞行训练时，遭到日本航空自卫队F-15战机骚扰，中方战机随即两次开启雷达对闯入的日方战机实施锁定照射。事件引起两国表熊。央视国防军事频道《砺剑》栏目周四（18日）公布辽宁舰编队远海训练片段，还原事件真相。

相关新闻：中日恶化｜美首开腔批华「雷达照射」日机 中方：勿被盟友「带节奏」

影片显示，中国海军辽宁舰航母编队日前在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练，事先公布了训练海空域，并在训练前多次向附近海域日舰现场通报，日舰已回复收到。

然而，训练开始不久后，日本自卫队飞机多次恶意抵近滋扰，冲闯中方划设公布的演训区，最近距离不到50公里。值得注意的是，代表编队向日舰通报训练信息的，是055型万吨大驱南昌舰，舷号101。它担当著航母编队的指挥舰。

日方前后说辞不一

针对今次事件，日方起初称没有收到中方训练通报，其后又改口称事先得到中方通报信息，但因缺乏训练时间、区域等具体内容，未能获取足够的避险信息。

国防部发言人蒋斌大校12月15日表示，此次事件事实清楚、证据确凿，容不得日方狡辩抵赖。实际情况是，12月6日，辽宁舰航母编队组织101舰通报中方将组织舰载机飞行训练，日方116舰确认收到。

相关新闻：中日恶化︱日抗议歼-15雷达锁定自卫队战机 京斥「恶人先告状」

其后，中方101舰再次通报舰载机飞行训练预计15时开始，持续时间约6小时，主要在航母以南区域，日方116舰再次确认收到。在此情况下，日方仍派飞机多次冲闯中方训练海空域进行滋扰，危及飞行安全的一切责任理应由日方承担。

蒋斌指出，日方一再欺骗本国民众、误导国际社会，把中方正常的军事训练炒作成所谓安全威胁，把自己从挑衅者包装成受害者，不禁让人怀疑其是不是想为高市首相涉台错误言论造成的严重后果转移视线？中方强烈敦促日方正视当前中日关系困难的症结，切实反思纠错，任何避实就虚、偷梁换柱、倒打一耙的卑劣行径和政治操弄都不可能得逞。

