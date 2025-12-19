Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

飞来横祸｜男子踩三轮车经森林公园 被隐蔽铁丝割颈丧命

即时中国
更新时间：19:08 2025-12-19 HKT
发布时间：19:08 2025-12-19 HKT

河南一名男子12月10日踩三轮车经过洛阳市偃师区首阳山森林公园时，被一条铁丝割破脖子丧命。森林公园负责人周四（18日）回应称，目前公安机关已介入调查，园方已排查公园其他角落安全隐患。

相关新闻：重庆夫妻争执掟刀落街 外卖员遭飞来横祸伤手见骨

据兰女士称，她的父亲兰先生今年59岁，12月10日早上7时许，父亲骑三轮车经过首阳山森林公园内一处水泥路面时，被绑于路面两侧大树的铁丝割破脖子，送医抢救后宣告不治。

就诊记录显示，兰先生出现「线割伤致意识模糊、呼吸困难、憋喘1小时余」的症状，于12月10日8时07分入院，洛阳市偃师人民医院诊断为「颈部损伤、2型呼吸衰竭、循环衰竭、代谢性酸中毒、高乳酸血、皮下气肿、气管断裂」。

兰女士称，涉事公园为开放性公园，占地面积大，常有自行车、小汽车等经过，她不清楚为何树干上会挂著铁丝，且附近无任何警示标识。

部分用地被私人承包

森林公园负责人王先生表示，公园为开放性公园，但部分用地已被私人承包使用，事发地为一个休闲度假区，2011年曾被承包给企业，现在是一个社会组织的训练基地。

王先生提到，以前园区可能有篱笆墙，后期可能有人把篱笆墙上的树枝、木栏杆偷走，现在只剩一根铁丝。事发地附近位置偏僻、少有人至，铁丝所在处为园区内部和外部相连的通道，可能怕有外人进去。如果当时挂一个禁止外人进入的牌子，也许就没人进去了。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
7小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
10小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
9小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
43分钟前
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
9小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
21小时前
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯医院走犯│疑犯换衫逃至元朗终落网 被按地制服相片曝光
突发
1小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
7小时前