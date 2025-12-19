飞来横祸｜男子踩三轮车经森林公园 被隐蔽铁丝割颈丧命

河南一名男子12月10日踩三轮车经过洛阳市偃师区首阳山森林公园时，被一条铁丝割破脖子丧命。森林公园负责人周四（18日）回应称，目前公安机关已介入调查，园方已排查公园其他角落安全隐患。

据兰女士称，她的父亲兰先生今年59岁，12月10日早上7时许，父亲骑三轮车经过首阳山森林公园内一处水泥路面时，被绑于路面两侧大树的铁丝割破脖子，送医抢救后宣告不治。

就诊记录显示，兰先生出现「线割伤致意识模糊、呼吸困难、憋喘1小时余」的症状，于12月10日8时07分入院，洛阳市偃师人民医院诊断为「颈部损伤、2型呼吸衰竭、循环衰竭、代谢性酸中毒、高乳酸血、皮下气肿、气管断裂」。

兰女士称，涉事公园为开放性公园，占地面积大，常有自行车、小汽车等经过，她不清楚为何树干上会挂著铁丝，且附近无任何警示标识。

部分用地被私人承包

森林公园负责人王先生表示，公园为开放性公园，但部分用地已被私人承包使用，事发地为一个休闲度假区，2011年曾被承包给企业，现在是一个社会组织的训练基地。

王先生提到，以前园区可能有篱笆墙，后期可能有人把篱笆墙上的树枝、木栏杆偷走，现在只剩一根铁丝。事发地附近位置偏僻、少有人至，铁丝所在处为园区内部和外部相连的通道，可能怕有外人进去。如果当时挂一个禁止外人进入的牌子，也许就没人进去了。