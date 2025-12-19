「十四五」期间 山西新发现逾5000处文物

山西省是华夏文明发祥地之一，受相对封闭的特殊地形影响，该省遗存古代文物数量在全国首屈一指。山西省政府新闻办昨日（18日）在「高质量完成『十四五』规划」系列主题新闻发布会上公布，「十四五」期间，山西新发现文物5000余处。

为构建文明图景提供实证

「十四五」期间，山西省第四次全国文物普查取得阶段性成果，第三次全国文物普查登记的逾5.3万处文物实现「全数复查」。新发现包括史前聚落、北魏遗址到明代古寨、清代壁画等，为建构更完整的山西文明图景提供实证。

石窟寺摩崖造像、楹联匾额、廊桥文物等专项调查圆满完成，太行古陉、老城文物等专项调查有序推进。

79处不可移动文物入选第八批全国重点文物保护单位，371处入选第六批省级文物保护单位，80通石碑石刻列入全国第一批名碑名刻名录，9个联合项目列入新一轮《中国世界文化遗产预备名录》。

云冈石窟、佛光寺、陶寺国家考古遗址公园申报中华文明标识，全省文物保护体系持续扩容升级。

5年持续保护云冈石窟

发布会亦交代文物保护工作，省文物局5年来开展了云冈石窟洞窟危岩体抢险加固及边坡保护、彩塑壁画保护等工作，持续加强洞窟病害调查、洞窟微环境监测。

山西省亦实施「云冈石窟石质文物内部凝结水监测与治理关键技术研究」省级科技重大专项，进一步揭示石质文物内部凝结水形成机制，有效治理第9、10窟凝结水。

相关新闻：云冈石窟︱官方封闭「鼻涕大佛」 处置降雨渗水问题

目前云冈石窟洞窟水患与危岩体问题已得到有效治理，并已完成80%的洞窟数字化保护工作，为云冈石窟的管理、保护、研究、利用奠定了科学严谨的数据支撑。

早前据内媒报道，受降雨渗水问题影响，云冈石窟第18窟内的大佛眉骨、鼻尖处早前出现长条冰柱，获网民戏称为「流鼻涕大佛」。

云冈研究院12月8日起对渗水问题进行处置，并对第18窟实施封闭管理。