26岁妻猥亵12岁侄仔免刑责 丈夫质疑：结婚7年没发过精神病

甘肃东乡族自治县一名女子亲口告知丈夫，她猥亵了12岁的侄子。随后丈夫去找侄子求证，侄子虽然感到恐惧和害羞，但还是承认了。女子的丈夫和侄子的父亲气得报了警，但警方却鉴定出女子患有精神分裂症。女子丈夫不认可这个鉴定结果，认为女子从未表现出任何异常，希望重新进行鉴定，并追究小艾的刑事责任。

马先生对法庭的鉴定表示质疑。 iStock

马先生与26岁妻子经人介绍已经结婚7年有余，并育有3个孩子。今年6月份，马先生12岁正在上六年级的侄子，回老家看望祖父母。7月3日晚上11点许，马先生将3个孩子哄睡后，发现妻子小艾还没有回房间，便去寻找她。结果，发现小艾躺在侄子的床上，而侄子则坐在沙发上。

马先生满脸疑惑，便问了小艾。怎料，小艾竟称猥亵了他的侄子。由于正在和妻子闹离婚，马先生起初以为是小艾故意气自己，但是侄子也承认了此事，因为恐惧、害羞一直没敢给家里人说。小艾后来还承认上一次猥亵侄儿是6月30日傍晚。

马先生第二天一早便给自己的岳父岳母打电话，让岳父岳母把小艾接回家，并协商离婚和赔偿的事情。

此前，小艾因涉嫌猥亵儿童被刑拘。

当天晚上，马先生的侄子离家出走了，他发动亲戚朋友找了一天，才在一个宾馆里找到。耿耿于怀的马先生随后便报了警。警方以猥亵儿童罪对马先生的妻子立案调查。可令马先生万万没想到的是，案件处理中，小艾被鉴定为精神分裂症，不用负上刑事责任。

对此，马先生的大哥第一个表示不服，指这件事对孩子的影响很大，现在每天做噩梦，变得沉默不爱说话！而且此前从来没有发现小艾有什么精神疾病。

东乡县公安局出具的鉴定意见通知书显示「小艾案发时患有精神分裂症」。

马先生也表示不服，称此前没有发现妻子有精神疾病，自己的妻子小艾也从来没有去精神病医院看过病。

马先生的大哥率先提出重新鉴定，然而得到的回复是对方拒不配合，未能重新进行司法鉴定。随后，检方依法向法院申请对小艾进行强制医疗，但是被法院驳回，责令小艾的法定监护人也就是马先生的岳父岳母严加看管、治疗马先生的妻子。

目前，马先生与哥哥均表示，已经向上级法院申请复议，希望对小艾重新进行鉴定，并追究马先生妻子的刑事责任。