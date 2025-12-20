溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」

在这很少用现金的时代，有人竟然在家里藏著几百万现金，原因源于争「拆迁款」的家庭纠纷。近日，「女子每天躺在100万元现金上睡觉」成为微博热搜，这背后是一场牵扯6兄弟姐妹撕破亲情的闹剧，事情要从2019年说起，家住上海的郑阿姨（化名）是家中长女，户口落在自己母亲的老宅内。当年，老宅被征收后有280余万元（人民币，下同）补偿款。然而，郑阿姨独自领取了这笔巨款，母亲终将女儿告上了法庭。

经过虹口法院审理，认定这笔征收款应归老母亲所有，原因在于郑阿姨虽户口在老宅，但从未实际居住且已在别处享受过政府福利分房。最终，法院判决郑阿姨需将款项返还给母亲。

然而，郑阿姨的母亲病逝，这笔钱一下子变成了遗产，6个兄弟姐妹都有继承权。但郑阿姨拒不履行法院判决，用「这笔钱早就被花掉了」、「钱被用于理财投资」各种理由拒绝支付。

牛奶盒藏现金

法官分析认为，这笔钱藏匿在郑阿姨家中的可能性比较大。于是，虹口法院执行局决定采取行动，执行警员搜查发现她的床底下藏一大批现金，估计有100万元。经过一番细致搜查，在床底的盒子里、牛奶盒中陆续找到了被藏匿的现金，总计240余万元。

经过警员不断地释法，郑阿姨终于承认，这笔藏起来的款项，就是那笔征收补偿款，当年提现之后，就一直将这笔钱藏到了现在，甚至连包装的纸张都还完好无损。

在执行过程中，法院不仅查封了郑阿姨的唯一住房，还针对郑阿姨拒不执行的行为，两次对其采取司法拘留措施。然而，考虑到郑阿姨的实际生活状况及其在照顾父母方面的付出，法院组织调解，兄弟姐妹让了一步，双方达成和解协议。