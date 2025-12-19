史上最长︱台大等8大学明开始65天寒假 农历新年后才结束
因应学期制度改革，台湾大学等8间大学将一学期缩短为16周，相关课程已于昨日（18日）结束，并从明日（20日）开始放寒假，总假期长达65天，属当地史上最长、最早的寒假。
台湾教育部今年7月修正「各级学校学生学年学期假期办法」，2025/26学年共有12间大学实施一学期16周制度，其中台湾大学、台师范大学、台湾科技大学、政治大学、中央大学、清华大学、阳明交通大学及屏东大学等8所学校，16周课程已在昨天结束。
明年2月23日开学
8间学校名义上于下周一（22日）正式进入寒假，但由于明日是周末，实质上等同假期已开始，连同明年2月春节连假，学生将于2月23日开学，总假期远超当地中小学学生。
台湾教育部指出，今年10月30日及11月27日，将召开学校咨询会议达成共识，因应寒暑假时间相对增长，各校可透过实习、交换、研究、跨校选课或弹性课程等，提供学生持续且充足的学习资源。
