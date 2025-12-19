Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国盾量子董事长吕品去世 年仅46岁

即时中国
更新时间：10:16 2025-12-19 HKT
发布时间：10:16 2025-12-19 HKT

科大国盾量子技术股份有限公司（证券代码：688027，下称「国盾量子」）12月18日晚公告称，公司董事长吕品不幸逝世。

警方排除刑事案件

据合肥警方称，周四（18日）下午1时许接报，一名46岁吕姓男子在望江西路与孔雀台路交口某公司一办公室内失去意识。民警到场处置，经救护人员确认，吕某已无生命迹象。经公安机关勘查调查，已排除（刑事）案件。

警方未有交代吕失去意识的原因。

警方通报。
警方通报。

国盾量子公告称，吕品于2025年5月起担任公司董事长，并担任战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。公司及公司董事会对吕品的逝世表示沉痛哀悼并向其家属表达深切慰问。

公告指，截至公告披露，吕品不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。吕品的逝世不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司经营管理团队正常履职，公司将根据有关法律法规和 《公司章程》 的规定，尽快完成董事补选及董事长选举的相关工作，并及时履行信息披露义务。

国盾量子公告。
国盾量子公告。

据悉，国盾量子总部位于合肥市高新区。

国盾量子今年5月披露的简历显示，吕品出生于1979年7月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。他历任中国电信集团有限公司市场部副总经理，中国电信股份有限公司市场部副总经理，中国电信股份有限公司安徽分公司副总经理、党委委员，中国电信集团有限公司安徽分公司副总经理；现任中电信量子信息科技集团有限公司董事长、党委书记，中电信量子科技有限公司董事长。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
12小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
20小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
15小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
18小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
3小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
17小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
14小时前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
16小时前