国盾量子董事长吕品去世 年仅46岁

科大国盾量子技术股份有限公司（证券代码：688027，下称「国盾量子」）12月18日晚公告称，公司董事长吕品不幸逝世。

警方排除刑事案件

据合肥警方称，周四（18日）下午1时许接报，一名46岁吕姓男子在望江西路与孔雀台路交口某公司一办公室内失去意识。民警到场处置，经救护人员确认，吕某已无生命迹象。经公安机关勘查调查，已排除（刑事）案件。



警方未有交代吕失去意识的原因。

国盾量子公告称，吕品于2025年5月起担任公司董事长，并担任战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。公司及公司董事会对吕品的逝世表示沉痛哀悼并向其家属表达深切慰问。

公告指，截至公告披露，吕品不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。吕品的逝世不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司经营管理团队正常履职，公司将根据有关法律法规和 《公司章程》 的规定，尽快完成董事补选及董事长选举的相关工作，并及时履行信息披露义务。

据悉，国盾量子总部位于合肥市高新区。

国盾量子今年5月披露的简历显示，吕品出生于1979年7月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。他历任中国电信集团有限公司市场部副总经理，中国电信股份有限公司市场部副总经理，中国电信股份有限公司安徽分公司副总经理、党委委员，中国电信集团有限公司安徽分公司副总经理；现任中电信量子信息科技集团有限公司董事长、党委书记，中电信量子科技有限公司董事长。

