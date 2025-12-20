奇闻秘史︱周星驰《功夫》猪笼城寨原型？ 上海隆昌公寓前世今生

「星爷」周星驰的《功夫》电影给观众留下许多经典，除了包租婆、酱爆等个性鲜明角色外，也有一个地方充满神秘色彩，那就是故事发生地猪笼城寨。而该地点其实在历史上有迹可循，时至今日更被归为不可移动文物及优秀历史建筑，它就是上海隆昌公寓。

始建于上世纪30年代

《功夫》的故事背景设定在上世纪30年代的上海，而隆昌公寓正是建造于1933年，其坐落于杨浦区隆昌路，最早是公共租界巡捕房，由英国人设计建造，亦是上海乃至全国最先使用煤气和自来水、电梯的地方。

巡捕房是租界治安机构，在隆昌公寓最初建成时，隆昌路被称为格兰路，因此当时民众将它称作格兰路巡捕房。其分为两个院落，南部院落是警员的办公空间，北部院落则用作基层警员的宿舍。

相关新闻：奇闻秘史｜上海80年代发展出第二个小东京 首个曾是李小龙《精武门》背景地

据说，英国人原本打算建7层楼房，当建到5层的时候，由于日本人前来轰炸，便在用茅草覆盖楼顶作为伪装，建筑计划也因此中断。等到1945年抗日胜利，这栋建筑的高度也就止步于5层。

从巡捕房变民居

1943年，由日本支持的汪精卫政权一度控制上海，并将巡捕房改为警察分局。

1949年新中国成立后，巡捕房同样延续著警署的作用，其南侧成为杨浦区公安分局办公场所，隆昌公寓则成为职工宿舍。

相关新闻：奇闻秘史︱劲过荔园？上海大世界新奇好玩游客逼爆 抗战时被炸尸块装20卡车︱多图

再后来，由于租金廉价且地理位置优越交通方便，越来越多居民入住隆昌公寓，包括附近的上班族、经商者，自此隆昌公寓一直保持著大概250多家住户。

2004年，上海隆昌公寓被归为不可移动文物，2015年，更被正式列入上海市第五批优秀历史建筑。

设计似古罗马斗兽场

在设计上，隆昌公寓颇具特点。它类似古罗马斗兽场，南北向中间轴线上设旋转楼梯，中间是宽敞的大院。受这种独特设计影响，隆昌公寓邻里关系甚佳。

与《功夫》的猪笼城寨一样，隆昌公寓居民们日常生活有许多交流机会，也因此培养出友谊。

有些居民喜欢在家门外的走廊上做家务，因此也有很多机会闲谈交流。公寓中间的院子更是热闹，居民们喜欢到院子里对于孩子们而言，院子也是现成的足球场。

公寓里也有糕点师、理发师在经营生意，成为一众老人们经常光顾场所。

相关新闻：奇闻秘史｜周星驰《九品芝麻官》常威被斩首判得太轻？ 按《大清律例》应判……

在这种环境下，隆昌公寓变成一座城中城，居民们形成一种与生俱来的默契和团结，正如同《功夫》里猪笼城寨的居民一样。

据报道，2018年10月，150位于新中国成立后入住隆昌公寓的居民曾举办一场重聚活动，有的居民互相已有几十年没有相见，在聚会上与过去邻居一见如故，宛如与亲人团聚一般，情不自禁地聊起过去往事。

隆昌公寓的居民其实来自五湖四海，并非仅限上海人。在1949年建国初期，大批南下干部解放上海。他们大都来自山东、河北、陕西、东北等地，被分配到公安系统工作并入住隆昌公寓。一直到70年代，上山下乡的知青开始返回上海，隆昌公寓才再次出现上海人。

在当今喧嚣的上海市区里，隆昌公寓像一座博物馆，不仅记录著1930年代至今的时代变迁，也记录著一代又一代人的成长过程。