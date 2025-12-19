半导体短缺本田中日车厂面临停产

受半导体短缺影响，日本汽车公司本田的中日工厂面临停产。本田汽车前日透露，公司计划从12月下旬至明年1月上旬，让旗下日本和中国工厂暂停或减少整车的生产。今后的生产将视半导体供应情况等而定。

排出暂停生产日程

共同社报道，本田汽车称与中国国企巨头广汽集团合资的工厂，将从12月29日起停产5天。日本的工厂将在明年1月5日至6日停产2天，7日至9日的产量也将少于原计划。

本田汽车曾在今年10月和11月暂停墨西哥工厂的生产，美国和加拿大的工厂也被逼减产，原因是安世半导体受到出口管制。本田汽车北美工厂均在11月下旬恢复生产，主要是安世开始恢复半导体供应。本田汽车未提及这次短缺的半导体是否为安世产品。

据本田汽车11月公布的截至2026年3月财年合并财报，因半导体短缺导致产量低于预期，反映主营业务盈利状况的营业利润将缩减1500亿日圆（近75亿港元）。

荷兰政府9月接管总部设在荷兰、母公司为中国闻泰科技的安世半导体公司，中方宣布禁止安世晶片出口作为回应，引发全球汽车制造供应链中断的担忧。中荷双方上月在北京会晤后，荷方宣布暂停对安世干预。中方其后表示，已采安世半导体晶片出口许可豁免措施。