Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

半导体短缺本田中日车厂面临停产

即时中国
更新时间：08:30 2025-12-19 HKT
发布时间：08:29 2025-12-19 HKT

受半导体短缺影响，日本汽车公司本田的中日工厂面临停产。本田汽车前日透露，公司计划从12月下旬至明年1月上旬，让旗下日本和中国工厂暂停或减少整车的生产。今后的生产将视半导体供应情况等而定。

排出暂停生产日程

共同社报道，本田汽车称与中国国企巨头广汽集团合资的工厂，将从12月29日起停产5天。日本的工厂将在明年1月5日至6日停产2天，7日至9日的产量也将少于原计划。

本田汽车曾在今年10月和11月暂停墨西哥工厂的生产，美国和加拿大的工厂也被逼减产，原因是安世半导体受到出口管制。本田汽车北美工厂均在11月下旬恢复生产，主要是安世开始恢复半导体供应。本田汽车未提及这次短缺的半导体是否为安世产品。

据本田汽车11月公布的截至2026年3月财年合并财报，因半导体短缺导致产量低于预期，反映主营业务盈利状况的营业利润将缩减1500亿日圆（近75亿港元）。

荷兰政府9月接管总部设在荷兰、母公司为中国闻泰科技的安世半导体公司，中方宣布禁止安世晶片出口作为回应，引发全球汽车制造供应链中断的担忧。中荷双方上月在北京会晤后，荷方宣布暂停对安世干预。中方其后表示，已采安世半导体晶片出口许可豁免措施。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
18小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
13小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
16小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
10小时前
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出她是谁
影视圈
12小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
15小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
1小时前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影后前未婚夫滑雪现「大妈样」 苍老浮肿样貌引热议 分手后状态大不如前
影视圈
11小时前