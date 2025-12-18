广州至湛江高铁22日通车 最快1个半小时可达

据国铁集团消息，广州至湛江高铁将于12月22日建成通车，广州白云站至湛江北站最快1小时32分可达，压缩大约1小时。北部湾城市群与粤港澳大湾区时空距离大幅压缩，为区域经济社会高质量发展提供有力支撑。

广湛高铁连接广州、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江等地市，线路全长401公里，设计时速350公里，此次率先开通新兴南、阳春东、阳江北、马踏、茂名南、吴川、湛江北7座车站，两端分别接入广州白云站和湛江北站。广湛高铁佛山站、佛肇站和接入广州站的线路正在有序建设中。

广湛高铁接入广州枢纽，在湛江北站与在建的合浦至湛江高铁、规划建设的湛江至海口高铁相连接

广湛高铁建成通车后，最高时速按350公里运营。开通运营初期，每日开行动车组列车最高达64列。广州白云至湛江北、茂名南最快分别1小时32分、1小时20分可达，广州至湛江最快运营时间较广州经江门至湛江运行最快时间压缩61分钟。

广湛高铁接入广州枢纽，在湛江北站与在建的广西合浦至湛江高铁、规划建设的湛江至海南海口高铁相连接，路网地位十分重要。广湛高铁通车运营后，将大幅缩短北部湾城市群与粤港澳大湾区的时空距离，极大便利沿线人民群众出行。