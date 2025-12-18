Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

推理小说桥段︱深圳高中生变「大盗」 扫粉学校夹万破密码偷手机

更新时间：13:10 2025-12-18 HKT
发布时间：13:10 2025-12-18 HKT

推理小说常出现大盗在夹万上涂上粉末，以获取密码。有深圳高中学生被指参考小说桥段，照办煮碗打开学校夹万取走手机。近日，学校发布的处分通告在网上流传，校方事后证实事件。

内地「上游新闻」报道，该通告本月10日发出，记录4名学生被学校纪律处分。内容指，11月14日，该校高一学生田某某受推理小说启发，在班内的手机夹万密码盘表面涂抹粉笔灰；同班同学谢某某随后发现密码盘上​​的痕迹，成功破解密码并告知他人。

同班另一位同学马某某得知后，先拍片保存，再于个人朋友圈发布文字讯息。11月19日，同学迟某某利用密码打开夹万和取出手机。事件发生后，学校对对4人作出相应处分。

该校办公室负责人周一（15日）证实事件。调查发现，处分通告并非受罪学生发布，而是由个别学生发布，后来发布者已主动删除。校方一直禁止带手机入校，但作为寄宿学校，为了方便学生和家长，各班均配备手机夹万，要求学生每周日返校后统一存入，周五放学才取回。事发后，校方已重置密码，并将夹万放在教师办公室内。

