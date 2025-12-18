Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google提控中国网络诈骗集团 窃取近90万张信用卡号码

更新时间：10:50 2025-12-18 HKT
发布时间：10:50 2025-12-18 HKT

网络诈骗罪行猖獗，各国民众随时误堕陷阱。美国科技公司谷歌（Google）指控一个中国网络诈骗集团策划一场大规模的网络钓鱼活动，诱骗美国人信用卡号码。

彭博社报道，谷歌周三（17日）提交的起诉书显示，被谷歌称 为「Darcula」（德古拉）的犯罪集团开发一套恶意软件工具包，让用户自动发送大量短信，假称提供免费版YouTube Premium等Google服务。该犯罪集团成员身份不明，但有个别人名字是简体字。

诈骗短讯声称可提供免费YouTube Premium服务。路透社
借AI伪造网站

当短信诱使收件人交出相关金融资料后，诈骗分子就可利用相关信息窃取受害人金钱。起诉书称，「Darcula」已在七个月内窃取近90万张信用卡号码，当中包括美国人的四万个号码。

Google指，该诈骗行为一度占所有钓鱼短信中的8成，高峰时多达600名诈骗分子在活动。软件最新版本更提供一项工具，利用人工智能在数分钟内伪造几乎任何网站。提出诉讼的目的是为了赋予Google法律地位，以便美国法院允许Google查封该组织使用的网站，从而阻碍其运作。

