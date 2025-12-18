Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海南今封关 「零关税」商品超7成 免税价¥7万买劳力士

即时中国
更新时间：08:58 2025-12-18 HKT
发布时间：08:58 2025-12-18 HKT

海南自由贸易港今日启动全岛封关。未来，85国人员可免签入境该岛，岛内进口的「零关税」商品，将由目前的21%大幅升至74%，不仅惠及市民和游客，也将大幅降低企业运营成本，吸引医药、食品加工、医疗器械、高新技术等重点产业集聚。国家发展改革委宏观经济研究院院长黄汉权认为，封关是海南自贸港开放发展的新起点，未来有关部门可不断优化政策制度设计，进一步放宽贸易管理措施。

海南省政府前日宣布，自2025年12月18日起，海南自由贸易港正式启动全岛封关。所谓「封关」并非封闭岛屿，而是将海南建成独立海关特殊区域，实施「一线放开」（与境外贸易高度自由）、「二线管住」（与内地贸易精准监管）、「岛内自由」模式。据中国南海研究院自贸港研究中心主任于涛介绍，封关运作后，很多进口商品可「零关税」进入海南，但再进入内地时面临重新征税。

12月18日，海南自贸港将正式启动全岛封关运作。中新社
海南自由贸易港今启动全岛封关，岛内进口「零关税」商品将大幅增加。中新社
海南全岛封关运作。免关税商品将大幅增加。中新社
海南自由贸易港今日正式启动全岛封关运作。中新社
购物优化激活消费市场

综合内媒报道，封关运作后，海南自贸港「零关税」商品范围将由封关前的1900个税目扩大至约6600个税目，占比由21%提高到74%，开放范围和水准明显提升。对居民和游客而言，离岛免税商品种类扩容、岛内居民购物政策优化将激活消费市场。

自媒体「商海智鉴」指出，以常见商品为例，封关后一款内地售价1500元（人民币，下同）的雅诗兰黛小棕瓶套装，在海南买仅需900元；一款内地售价10万元的劳力士手表，海南免税价约为7万。

新政红利亦覆盖岛内企业。北京国家会计学院副院长李旭红告诉「人民网」，「零关税」政策让海外原材料、设备以零成本进入海南，直接降低了企业的初始投资和生产成本，同时政策明确在岛内加工增值超过30%的产品可免关税进入内地，这又创造了独特的竞争优势，有助于把产业链的高附加值环节留在海南。

产业链高附加值环节留海南

「我们将从马来西亚彭亨州采购猫山王榴莲，整柜海运至洋浦港。」临港产业发展（海南）有限公司总经理樊珣辉正在推进一桩跨国生意，「进口榴莲将在海南分装与补充加工，再通过物流发往全国市场」。

与此同时，全岛封关后，岛内居民也将有更多机会参与国际交流合作。目前，海南实施扩大59国人员免签入境事由、外国旅游团乘坐邮轮免签入境及外国人240小时过境免签等政策，叠加全国适用的免签政策，共有86国人员可以个人免签形式进入海南。

《星岛》中国组

