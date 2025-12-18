Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

网传拼多多30员工遭「暴力辞退」 信函爆与市监官员肢体冲突细节

更新时间：00:03 2025-12-18 HKT
发布时间：00:03 2025-12-18 HKT

内地电商巨头拼多多数名高层传出与国家市场监管总局工作人员互殴，引发舆论关注。财新网前天报道，因打架事件，拼多多的政府关系部门多名员工被辞退。网上流传拼多多被炒员工涂拓航的信函，称遭遇「暴力辞退」的人员共有30人，纯属无妄之灾，拼多多联合创始人范洁真也因「负领导责任」被炒。

拼多多上周三（10日）美股开盘后跌超2%，盘前交易中一度下跌逾3%。「多名拼多多高管与中国市场监管总局工作人员互殴」的消息，当天早些时候在内地网路疯传。拼多多未有公开回应，但「互殴」消息在网上均遭删除。

网传拼多多被解雇员工的信函，说出当日与市监官员冲突细节。新华社
网传拼多多被解雇员工的信函，说出当日与市监官员冲突细节。
网传拼多多高管与市监局人员互殴。 中新社
联合创始人范洁真被炒

财新网前天报道，因接到相关举报，市场监管总局转派地方市监局对拼多多进行检查。12月3日，市监局人员在拼多多上海总部的办公室展开调查，举报内容或与虚假发货相关。过程中，拼多多数名员工与市场监管局工作人员产生肢体冲突，市监人员报警后，上海长宁警方以阻碍执行职务，对拼多多员工处以包括行政拘留在内的处罚。

不过，财新网的报道已经被删。网上流传拼多多公共事务部被炒员工涂拓航致国家市场监管总局领导的信函称，12月3日，由总局执法稽查局一名处长带队进驻拼多多，针对食品安全，转单宝（鲜花蛋糕的转单应用平台）等事宜进行现场执法调查，在调查中，拼多多公司针对执法人员发生肢体冲突多次，语言挑衅，拒不配合调查，引发妨害公务罪等事件。

涂拓航称自己原在北京上班，6日接获通知前往上海，10日被通知辞退。辞退通知显示，「该员工严重失职，给用人单位造成重大损害」，没有任何补偿，要求竞业限制两年。

举报信称遭「暴力辞退」

信函称，此次遭遇「暴力辞退」的人员共有30人，拼多多联合创始人范洁真因事件被公司辞退，范领导下的员工也同样被炒鱿。涂拓航认为这是拼多多搞「连坐」，为了迎合市监总局某处长情绪，「30人一夜之间失业，家庭陷入困顿」。

这封信函还留下涂拓航手机号码。不过，《星岛》记者致电查询，一名接听电话的女子不悦地说，「跟你有关系吗？你是能解决问题吗？」，之后挂线。

