中日关系恶化︱游日中国客增幅锐减 整体外国客较去年增逾10%
更新时间：17:55 2025-12-17 HKT
发布时间：17:55 2025-12-17 HKT
发布时间：17:55 2025-12-17 HKT
日本政府观光局周三（17日）公布，11月访日的中国旅客人次增幅虽然锐减，但整体访问日本的外国旅客人次仍较去年同期增长10.4%，显示受中日两国间持续外交争拗的影响不大。
相关新闻：中日关系紧张 文旅部：近期避免前往日本旅游
日本首相高市早苗早前发表「台湾有事」论后，中日关系急速遇冷，中方甚至曾提醒国民近期避免前往日本旅游，甚至连中国各大航空公司也提供今年底前赴日机票免费退票。外界关注日本旅游业会否大受打击。
11月访日游客达352万人次
路透社报道，根据日本政府观光局（JNTO）的资料，11月来自海外的商务和观光访日旅客达到352万人次，使今年以来访问日本的外国旅客人次突破3900万，已超过去年全年创新高纪录的3687万人次。
相关新闻：中日恶化｜国内旅行社抽起日本游宣传物料 日酒店接退订要求
中国游客占整体1/4
11月访日的中国旅客人次为56.26万，仅较去年同期略增3%，增幅远低于10月的22.8%，以及今年1至11月数据与去年同期相较的增幅37.5%。今年以来赴日旅客仍以中国人为最大来源地，占所有外国旅客人次的近1/4。
最Hit
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
20小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S 屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
2025-12-16 18:29 HKT