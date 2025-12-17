四川政协原副书记崔保华 受贿逾6539万元被判囚14年

云南昆明中级人民法院周三（17日）一审公开宣判四川省政协原党组副书记、副主席崔保华受贿案，对崔保华以受贿罪判处有期徒刑十四年，并处款五百万元（人民币下同）。对崔保华犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。

央视新闻报道，经审理查明：2005年至2024年，被告人崔保华利用担任四川省遂宁市委书记，四川省委常委、统战部部长，四川省政协党组副书记、副主席等职务上的便利，为有关人员在工程承揽、规划审批等事项上提供帮助，非法收受财物共折合6539万余元。



昆明市中级人民法院认为，被告人崔保华的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，应依法惩处。鉴于其受贿犯罪中有未遂情节；到案后如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实；认罪悔罪，积极退赃，受贿所得财物及孳息已全部追缴，依法可以对其从轻处罚。



崔保华生于1958年11月，山东巨野人，1978年7月加入中国共产党，研究生学历，管理学硕士。

崔保华曾任人事部办公厅副主任等职，2003年9月赴四川，任四川省委副秘书长、省委常委办主任。此后，他先后担任眉山市市长，遂宁市委书记，四川省委常委、统战部部长，四川省政协党组副书记、副主席等职。

2022年1月，因任职年龄到限，崔保华本人请辞，不再担任政协四川省第十二届委员会副主席、委员职务。