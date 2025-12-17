Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

重庆23岁男巴士两施咸猪手 悍女捉痴汉无人帮感心寒︱有片

即时中国
更新时间：16:40 2025-12-17 HKT
发布时间：16:40 2025-12-17 HKT

重庆有巴士发生非礼事件，女事主两度被23岁男子伸手猥亵，受害人冷静取出手机拍片取证，亲手捉著贱男报警，但过程中无一乘客协助，令她心寒。警方指，涉案男子已被行政拘留。

忍辱拍下二次遭侵犯过程

网民「土豆卷」发片，指在11月20日在重庆搭巴士期间，遭男乘客猥亵。她承认，在首次被非礼时震惊得不懂反应及呼救。

相关新闻：安徽好色男扮蜘蛛侠 深夜爬墙潜入大学女生宿舍断正｜有片

当男子再次在座椅背伸手过来，第二次非礼事主时，她强忍不适及愤怒，冷静取出手机拍摄咸猪手犯案证据，然后女事主即扯著疑犯衣领，指责他猥亵自己。

疑犯「断正」后，曾不断求饶，希望女事主放他一马，不要报警。不过，受害人坚持报警，并向疑犯表明，已经拍摄取证。

女事主表示，虽然恐惧，但为免有其他女性受害，所才不能沉默妥协，让色狼觉得女性好欺负。

受害人慨叹，在反击色狼过程中，全车乘客无人挺身而出协助，要她受辱之余，孤身捉拿贱男，形容车上人的冷漠令她寒心。

相关新闻：英国13岁少女遭跨性别人士性侵 涉案人辩「自己对女性不感兴趣」

影片所见，受害人捉拿咸猪手时，车厢两边最少有3名男乘客，但俱低头看手机或玩游戏，没有看受害人方向一眼。

重庆万州区公安局16日晚通报指，涉案23岁男子田某于周家坝乘巴士时，猥亵一名女乘客的臀部，遭受害人当场报警。

警方到场拘捕田某后，经调查对田某处以行政拘留处罚并已执行。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
5小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
22小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
7小时前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
6小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
19小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
55分钟前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
7小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
9小时前
「大只佬Rocky」郑健乐终上水 自揭猴擒示爱真相 亲解性关系之谜遭揶揄：越描越黑
「大只佬Rocky」郑健乐终上水 自揭猴擒示爱真相 亲解性关系之谜遭揶揄：越描越黑
影视圈
5小时前