重庆23岁男巴士两施咸猪手 悍女捉痴汉无人帮感心寒︱有片

重庆有巴士发生非礼事件，女事主两度被23岁男子伸手猥亵，受害人冷静取出手机拍片取证，亲手捉著贱男报警，但过程中无一乘客协助，令她心寒。警方指，涉案男子已被行政拘留。

忍辱拍下二次遭侵犯过程

网民「土豆卷」发片，指在11月20日在重庆搭巴士期间，遭男乘客猥亵。她承认，在首次被非礼时震惊得不懂反应及呼救。

当男子再次在座椅背伸手过来，第二次非礼事主时，她强忍不适及愤怒，冷静取出手机拍摄咸猪手犯案证据，然后女事主即扯著疑犯衣领，指责他猥亵自己。

疑犯「断正」后，曾不断求饶，希望女事主放他一马，不要报警。不过，受害人坚持报警，并向疑犯表明，已经拍摄取证。

女事主表示，虽然恐惧，但为免有其他女性受害，所才不能沉默妥协，让色狼觉得女性好欺负。

受害人慨叹，在反击色狼过程中，全车乘客无人挺身而出协助，要她受辱之余，孤身捉拿贱男，形容车上人的冷漠令她寒心。



影片所见，受害人捉拿咸猪手时，车厢两边最少有3名男乘客，但俱低头看手机或玩游戏，没有看受害人方向一眼。

重庆万州区公安局16日晚通报指，涉案23岁男子田某于周家坝乘巴士时，猥亵一名女乘客的臀部，遭受害人当场报警。

警方到场拘捕田某后，经调查对田某处以行政拘留处罚并已执行。