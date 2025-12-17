高校科交会广州举行 大湾区高校技术转移中心揭牌

2025高校科技成果交易会15日至17日在广州举行，高校区域技术转移转化中心（粤港澳大湾区）正式揭牌。

新华社报道，中心于今年4月启动建设，充分发挥广东产业优势和港澳科技金融、国际合作优势，聚焦优势产业方向，打造一站式全链条公共转化服务平台，汇聚政产学研金要素，探索建设科技商学院，建强技术经理人队伍，强化科技金融赋能，有组织推动高校开展成果转移转化，支撑服务区域高质量发展。

高校科交会在广州举行。小红书@爱雨木木

交易会设立全体会议、对接交易、项目路演、需求发布及专题互动交流等环节，旨在集聚高校高层次创新人才和科技成果资源，以高校区域技术转移转化中心为枢纽，深化粤港澳大湾区教育科技人才交流合作，推动科技创新和产业创新深度融合，为现代化产业体系培育新质生产力。

据悉，2025高校科技成果交易会由教育部高等学校科学研究发展中心、高校区域技术转移转化中心（粤港澳大湾区）共同主办，以「校企携手、融合创新：助力发展新质生产力」为主题。