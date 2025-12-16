拼多多高管与市监总局官员肢体冲突 内媒：辞退多名政府关系员工

早前，市场传出拼多多数名高管12月初和市监局人员在拼多多上海办公地点发生冲突，事后后被拘留。官方一直未有回应事件。周二（16日），接近拼多多人士告诉内地财新网透露，因「12月3日发生的打架事件」，拼多多的政府关系部门多名员工被辞退。

相关新闻：拼多多股价跌超2% 网传高管与市监局人员互殴

财新网报道，据了解，因接到相关举报，市场监管总局转派地方市监局对拼多多进行检查。12月3日，市监局人员在拼多多上海总部的办公室展开调查，举报内容或与虚假发货相关。过程中，拼多多数名员工与市场监管局工作人员产生肢体冲突，市场监管工作人员报警后，上海长宁警方以阻碍执行职务，对拼多多员工处以包括行政拘留在内的处罚。

新加坡《联合早报》早前报道事件传闻指，国家市监总局官员12月3日突然到拼多多上海总部监督检查，拼多多高层翌日开会认为，这次检查与该公司一名副总裁跳槽到小红书有关，该副总裁曾任市监总局广告司副司长。



据传，拼多多高层决定要尽快结束这次检查，以免损害公司利益。当晚，3名高管到市监总局在该公司的办公室挑衅，最后引发殴斗事件，双方均报了警。

拼多多一直无公开回应事件和解释冲突的具体原因，但内地大型企业与监管机构之间发生肢体冲突，实属罕见。外界担忧事件或引发拚多多面临更严格监管，拼多多股价一度大跌逾3%。