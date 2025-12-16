哈尔滨︱南方游客-20℃游中央大街 做漏一事致成裤血

黑龙江近年大力推动冰雪经济，吸引「南方小土豆」冬天前往旅游。有南方游客日前在-20℃低温下在中央大街游览时，疑保暖不足未著「打底裤」，致静脉曲张的血管「冻爆」，血液狂喷弄至裤管全湿。

女警反复提醒要著棉裤

据「平安哈尔滨」消息及内媒报道，事发本月8日晚，警方在哈尔滨景点中央大街巡逻期间，接报有一名男游客腿部出血。警员抵达现场时，看见男伤者按著腿，坐在长椅上，显得很慌张，出血已把长裤染红，流到地下变成血冰。

警方在救护车赶抵前，同步尝试为游客止血。警员先带伤者进入最近的一间酒店大堂保暖，并取出大量绷带及止血带，按压伤口及在大腿根部勒紧控制出血。

报道指，当日只有-20℃低温，出血游客来血南方，年约30岁，他与女友当时在中央大街步行，腿部突然出血。

据该男游客表示，他患有静脉曲张病史且非首次破裂。

有协助止血的女警在施救期间多次叮嘱：「在东北必须穿棉裤」。男子其后由救护车送院作进一步治疗。

后来医生说，幸亏前期止血及时，再晚半小时，伤者就可能因为失血过多危及生命。经过血管外科手术，男子最终脱离了危险。

冬季本就是血管疾病的高发期，低温会导致血管剧烈收缩，让本就脆弱的静脉壁压力骤增，尤其是静脉曲张患者，血管破裂的风险会大大增加。而且这类出血压力高、出血量快，十分钟内就可能造成失血性休克，后果不堪设想。