揾食辛酸︱景区演员扮关公变「冰雕」 强忍严寒跳水惹热议︱有片

即时中国
更新时间：07:30 2025-12-17 HKT
发布时间：07:30 2025-12-17 HKT

生活艰难让无数打工一族强忍辛劳，或者换来就是公众一句「专业」的赞赏。近日，河南多地下雪，一名游客在开封万岁山武侠城游玩时，发现雪地一座关羽造型的「冰雕」。游客走近竟发现是一位正在表演站岗的演员。现场拍摄影片迅即在网上引起热议，不少网民看到不禁感叹「太敬业了」。

网上流出影片所见，演员初时在风雪中站立，看到对方全身是雪、胡子更是结冰。直至游客走近才眨眼及挥手，游客才确认关公由演员扮演。

万岁山武侠城客服周六（14日）回应，这几天下雪，景区内的演出都是正常进行。有网民认为演员太过辛苦，景区客服回应，工作人员是轮班，其次现在（因为下雪）景区为演员都有提供暖宝宝（暖包）、热水等，厚衣服亦陆续在更换了。

清明上河图景区演员跳入冰水

此前，有网民亦发现开封清明上河图景区剧情推进到关键处，演员要跳入冰冷的水中。景区也表示，演员拍摄时有相应保暖措施，会根据天气、水温情况灵活调整剧情，保障人员安全。

河南文旅厅指出，近日大雪天气，开封清明上河园、万岁山武侠城和洛阳洛邑古城等景区演出不停，演员全情投入，只为让每位远道而来的游客不虚此行。

