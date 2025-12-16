Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南书记晤少林住持 厘清寺庙景区关系

即时中国
更新时间：08:51 2025-12-16 HKT
发布时间：08:51 2025-12-16 HKT

中共河南省委书记刘宁前日往嵩山少林寺及少林景区视察，并与住持印乐法师会面，希望宗教界人士带头守法遵规、严持戒律，处理好「少林寺和少林文化的关系」，厘清「少林寺和嵩山景区、文旅开发的界限」，回归宗教本真，维护好少林寺的声誉。

冀带头守法遵规严持戒律

《河南日报》报道，刘宁还检查了少林景区的管理、安全保障、便民服务等情况，要求畅通举报投诉管道，针对游客反映强烈的突出问题加大执法检查力度，严肃查处违法违规行为，保障游客合法权益。

今年7月，官方通报少林寺前住持释永信被带走调查，指其严重违反佛教戒律，「长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子」。11月，释永信被河南省新乡市检察院以涉嫌职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿等罪名正式逮捕。

 
 

