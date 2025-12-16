Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

婆媳关系｜新抱减肥45kg即闹离婚？ 奶奶：嫌弃儿子又唔做家务

即时中国
更新时间：07:30 2025-12-16 HKT
发布时间：07:30 2025-12-16 HKT

河南焦作市温县的郑女士近日向内地媒体节目「小莉帮忙」求助，称新抱（儿媳妇）婚后大幅减重，从近100公斤瘦到55公斤，虽然外表变得亮眼，不料她却开始嫌弃儿子，让家庭关系出现危机，夫妻与婆媳矛盾日益加深。对此，当事人喊冤称，自己为了备孕及健康考量才减肥，家婆却怀疑她有外遇，更反控老公是「裙脚仔」，离婚主因是「老人在制造麻烦」。

人妻称备孕才减肥

据郑女士表示，儿子与儿媳妇2024年间首次见面，短短数日后女方便搬入家中同住，两人并于半年后结婚。婚礼时，儿媳妇身高约1.6米，体重接近100公斤。过年后，儿媳妇开始努力减肥，几乎不进食，只靠跑步运动，历时半年多成功减去45公斤，外型变化明显。

相关新闻：抖音、快手下架多部「恶家婆」微短剧 网民：太现实才被禁吗？

然而，郑女士指儿媳妇减肥后性情大变，不仅与儿子分房睡，在家也少做家务，情绪容易失控，甚至对丈夫流露嫌弃态度，令她忧心家庭失和，因此希望有人可以介入调解。

「小莉帮忙」节目组到场后，确认儿媳妇体型确实明显消瘦。她表示自己减重约45公斤，是为了备孕及健康考量，因身体不适才无法做家务，家婆却怀疑她有外遇。她也坦言，过去丈夫都能体贴自己，近期争吵后对她漠不关心，家婆的过度介入更让她感到压力。

对此，丈夫反驳称，妻子经常晚归、不接电话，让他难以相信其身体不适说法，并指妻子频频向他要钱，婚后半年仅存下千元人民币，还提出离婚，导致冲突全面爆发。面对调解，女方强调感情未变，但对婚姻未来未明确表态。目前，当地村委已介入协助调解。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
12小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
15小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
10小时前
报道指，8成所谓广东新会陈皮实为「广西陈皮」。央视截图
新会陈皮黑幕︱年份造假1个月变「5年货」 ¥70批发价卖¥500
即时中国
11小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
18小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
王莉被领导索要¥15万奖金，爆拒绝后被欺压兼申退役。
00:20
亚运会三金得主爆遭领导索¥15万奖金 拒绝后被欺压兼申退役
即时中国
15小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
23小时前
昂山素姬儿子担心母亲可能已去世。 路透社
昂山素姬之子忧母亲或已去世 「两年没有消息」
即时国际
10小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
13小时前