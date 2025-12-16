婆媳关系｜新抱减肥45kg即闹离婚？ 奶奶：嫌弃儿子又唔做家务

河南焦作市温县的郑女士近日向内地媒体节目「小莉帮忙」求助，称新抱（儿媳妇）婚后大幅减重，从近100公斤瘦到55公斤，虽然外表变得亮眼，不料她却开始嫌弃儿子，让家庭关系出现危机，夫妻与婆媳矛盾日益加深。对此，当事人喊冤称，自己为了备孕及健康考量才减肥，家婆却怀疑她有外遇，更反控老公是「裙脚仔」，离婚主因是「老人在制造麻烦」。

人妻称备孕才减肥

据郑女士表示，儿子与儿媳妇2024年间首次见面，短短数日后女方便搬入家中同住，两人并于半年后结婚。婚礼时，儿媳妇身高约1.6米，体重接近100公斤。过年后，儿媳妇开始努力减肥，几乎不进食，只靠跑步运动，历时半年多成功减去45公斤，外型变化明显。

然而，郑女士指儿媳妇减肥后性情大变，不仅与儿子分房睡，在家也少做家务，情绪容易失控，甚至对丈夫流露嫌弃态度，令她忧心家庭失和，因此希望有人可以介入调解。

「小莉帮忙」节目组到场后，确认儿媳妇体型确实明显消瘦。她表示自己减重约45公斤，是为了备孕及健康考量，因身体不适才无法做家务，家婆却怀疑她有外遇。她也坦言，过去丈夫都能体贴自己，近期争吵后对她漠不关心，家婆的过度介入更让她感到压力。

对此，丈夫反驳称，妻子经常晚归、不接电话，让他难以相信其身体不适说法，并指妻子频频向他要钱，婚后半年仅存下千元人民币，还提出离婚，导致冲突全面爆发。面对调解，女方强调感情未变，但对婚姻未来未明确表态。目前，当地村委已介入协助调解。